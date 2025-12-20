Celebran centenario de “La trepadora” con homenaje conjunto a Simón Bolívar y Rómulo Gallegos (+Fotos)

En el marco de la actividad “Flores para Bolívar y Gallegos”, celebrada este viernes 19 de diciembre, se presentó la edición centenaria de la novela “La trepadora”, de Rómulo Gallegos, en las instalaciones del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos (Celarg).

El acto estuvo encabezado por el presidente de la institución, Pedro Calzadilla, quien resaltó la relevancia de reeditar esta obra fundamental del insigne escritor venezolano, a quien calificó como una “figura entrañable” de la literatura nacional y un “congregador de la nacionalidad, la identidad y la cultura venezolana”.

Durante su intervención, Calzadilla enfatizó que el Celarg mantiene el compromiso de difundir la obra de Gallegos y señaló que, frente a las actuales amenazas de Estados Unidos contra Venezuela, el pueblo reafirma su dignidad.

“Mr. Danger está suelto por el Caribe con ganas de hacer daño, pero aquí estamos de pie con Bolívar y Gallegos”, afirmó Calzadilla, haciendo una analogía entre el personaje de Doña Bárbara y el contexto actual.

La jornada contó con la presencia de Sonia Gallegos, hija del reconocido autor, quien expresó su profundo agradecimiento por el homenaje y recordó cómo su padre le inculcó amor por Venezuela. Destacó que en cada una de las páginas de su obra se refleja el afecto de Gallegos por cada lugar que visitó.

Homenaje al Padre de la Patria

Como parte del acto, se develó un busto del Libertador Simón Bolívar, creado por el artista Valmore Carrero Murillo.

La pieza acompañará, de ahora en adelante, al busto de Rómulo Gallegos en la sede del Celarg.

Los asistentes honraron ambas figuras colocando rosas ante las esculturas.

El presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar, Alejandro López, vinculó la actividad con la celebración del bicentenario del Decreto de Chuquisaca, promulgado por el Libertador el 19 de diciembre de 1825. Detalló que en este documento Bolívar promueve la relación respetuosa de los seres humanos con la naturaleza, entendiendo al territorio como parte esencial de la República. “Hoy nosotros lo vemos reflejado en el ecosocialismo y en la conservación del ambiente como forma de vida en sociedad”, apuntó.

López anunció que desde la institución que preside se desarrolla el Coloquio Bicentenario “Patria es América” y que, en el marco de este espacio, se celebrarán los 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá en el año 2026.

El evento concluyó en un ambiente de festividad con la presentación del “Grupo Folclórico Experimental La Patria Buena”, que deleitó a los asistentes con un repertorio de aguinaldos y parrandas.