Hijo del Presidente Maduro confirma buen estado de salud de él y de Cilia Flores

En un mensaje que brinda tranquilidad al pueblo venezolano y a la comunidad internacional, el diputado de la Asamblea Nacional (AN), Nicolás Maduro Guerra, informó este lunes que tanto el Presidente de la República, Nicolás Maduro, como la primera dama, Cilia Flores, se encuentran en buen estado de salud.

Texto: Minci

La información fue compartida durante un encuentro de trabajo con el Ministro del Poder Popular para las Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana, Ángel Prado. En medio de la coyuntura que atraviesa el país tras los eventos del 3 de enero, Maduro Guerra enfatizó que la integridad física de la pareja presidencial se mantiene estable.

Hijo del Presidente Maduro señala que él y Cilia están en buen estado de salud
Por su parte, el ministro Ángel Prado destacó que este reporte fortalece la moral de las comunas, los sectores productivos y los movimientos sociales, quienes ven en la firmeza del mandatario un ejemplo de resistencia. La noticia de su buen estado de salud se suma al respaldo diplomático recibido este lunes desde el Kremlin, así como a las jornadas de oración y movilizaciones permanentes que son clave para exigir su liberación.

