Maduro desde Nueva York: Estamos bien, somos unos luchadores

El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, informó este sábado que su padre envió un mensaje a través de sus abogados afirmando que él y su esposa, Cilia Flores, están bien. “Los abogados nos han dicho que está fuerte; dijo que no estemos tristes, que ‘nosotros estamos bien, somos unos luchadores’”, relató Maduro Guerra en un video difundido en redes sociales.

Texto: La Jornada

Aseguró que su padre es “un hombre que no pudieron vencer por ninguna vía y tuvieron que usar una fuerza desproporcionada, pero no lo vencieron, él está fuerte”.

El mandatario venezolano fue secuestrado el sábado 3 de enero de Caracas mediante una sangrienta operación militar ejecutada por Estados Unidos, que dejó más de un centenar de muertos, civiles y militares, así como un número similar de heridos.

Por su parte, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, reiteró el sábado que su responsabilidad es encargarse del gobierno mientras se logra la libertad del presidente Nicolás Maduro, secuestrado por tropas estadunidenses hace una semana.

Una de las primeras acciones de Rodríguez como mandataria encargada fue crear una comisión de alto nivel para realizar todas las gestiones políticas y jurídicas para lograr la libertad de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes el lunes 5 de enero fueron presentados ante una corte de Nueva York, acusados por el gobierno de Estados Unidos de varios cargos criminales.

“Hace un año juramos con el presidente Maduro y hoy juramos con lealtad por su libertad… Aquí no hay duda, aquí manda el pueblo venezolano y hay un gobierno, yo tengo la responsabilidad de encargarme mientras logramos la libertad del presidente Nicolás Maduro”, dijo durante la supervisión del despliegue de un operativo de atención social en Petare, estado Miranda.