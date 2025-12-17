FANB rechaza “declaraciones delirantes” de Donald Trump

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) preservará a toda costa la integridad territorial de Venezuela, los legítimos derechos sobre los espacios aéreos y marítimos, así como la libertad, soberanía, independencia y paz; declaró el vicepresidente Sectorial de Defensa y Soberanía, Vladimir Padrino, en respuesta contundente contra las “delirantes amenazas” de bloqueo naval que el presidente de EE.UU., Donald Trump, emitió este martes anunciando un bloqueo contra buques petroleros que entren o salgan de Venezuela. Sus declaraciones fueron emitidas en compañía del Estado Mayor Superior Ampliado de la FANB.

Texto: VTV

Padrino López reiteró que estas acciones responden a las órdenes impartidas por el comandante en jefe de la FANB y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

«Pudiésemos decir que Venezuela se ha anotado una victoria de cara a la verdad; la verdad ha sido develada […] se trata ya por la vía de la fuerza, ya no de las sanciones, de las medidas coercitivas unilaterales, del aislamiento político, diplomático, comunicacional, el terrorismo psicológico; se ha acudido a la fuerza, a la violencia, y quienes acuden están perdidos», advirtió el funcionario castrense.

Alto Mando Militar y Ministro de Defensa de Venezuela tras anuncio de Donald Trump de bloqueo naval
Asimismo, enfatizó que la narrativa de Washington de una supuesta lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado «se ha caído por sí misma en la opinión pública internacional», y reveló lo que el presidente Maduro previamente alertó: «que esta ofensiva intensificada es por los recursos naturales venezolanos».

En este sentido, el también ministro de Defensa urgió a la comunidad internacional a estudiar y responder a estas acciones, debido a que dicha ofensiva se extiende a toda la región latinoamericana y caribeña, y arriesga la estabilidad energética internacional. «Rechazamos contundentemente estas declaraciones muy prepotentes, muy arrogantes, muy supremacistas del gobierno de los Estados Unidos; no las aceptamos como institución armada ni como pueblo de Venezuela.», extendió.

Por otra parte, rechazó las acusaciones de Trump, quien alegó que el Gobierno Bolivariano le robó petróleo, tierra y otros activos a Washington. Así, el presidente estadounidense revela que sus intenciones «no son otras que forzar un cambio de régimen en nuestro país, y apoderarse groseramente de su petróleo y de más recursos naturales estratégicos». También señaló que estas acciones violentan la Carta de las Naciones Unidas, la Convención de Ginebra sobre la Alta Mar y demás leyes del derecho internacional.

 

