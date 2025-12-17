Julian Assange presenta una denuncia penal en Suecia contra la Fundación Nobel por “apropiación indebida y facilitación de crímenes de guerra”

En un comunicado publicado este miércoles en la mañana por Wikileaks, su fundador, Julian Assange, anunció haber presentado este mismo día una denuncia penal en Suecia acusando a 30 personas asociadas con la Fundación Nobel, incluidos sus directivos, de “cometer graves delitos sospechosos, incluido el delito de apropiación indebida de fondos, facilitación de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y financiación del crimen de agresión” tras la entrega del denominado Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado.

Texto: Alba Ciudad (LBR)

La denuncia (documento en PDF), presentada simultáneamente ante la Autoridad Sueca de Delitos Económicos (Ekobrottsmyndigheten) y la Unidad Sueca de Crímenes de Guerra (Krigsbrottsenheten), afirma que los sospechosos, entre ellos la presidenta de la Fundación Nobel, Astrid Söderbergh Widding, y la directora ejecutiva, Hanna Stjärne, convirtieron “un instrumento de paz en un instrumento de guerra”.

En el comunicado publicado en Wikileaks, Assange argumenta que las acciones anteriores y actuales de Maria Corina Machado la excluyen categóricamente de los criterios establecidos en el testamento de Alfred Nobel, que ordena explícitamente que el premio de la paz se otorgue al individuo que durante el año anterior “otorgó el mayor beneficio a la humanidad”.

Al contrario, Assange argumenta que “la incitación de Machado al mayor refuerzo militar estadounidense desde la guerra de Irak la hace categóricamente inelegible” para el premio.

Indica el texto que el anuncio y la ceremonia del Nobel se han llevado a cabo en lo que analistas militares describen como “el mayor despliegue militar estadounidense en el Caribe desde la Crisis de los Misiles de Cuba”, que ya supera los 15.000 efectivos, incluyendo el portaaviones USS Gerald R. Ford.

“La escalada continúa, ya que el presidente Trump anunció el 10 de diciembre, dos días después de la ceremonia del Nobel, que los ataques estadounidenses comenzarían por tierra. La estrategia para Venezuela forma parte de lo que el secretario de Guerra de Trump, Peter Hegseth, denomina un cambio hacia la ‘máxima letalidad, no una legalidad tibia’ y hacia ‘pasar a la ofensiva’.

Machado ha incitado a la administración Trump a la guerra contra Venezuela

En el texto, Assange afirma que “Machado ha seguido incitando a la administración Trump a seguir su camino de escalada”, incluso entrando en una conspiración para dar a la administración estadounidense acceso a 1,7 billones de dólares en reservas de petróleo y otros recursos naturales a través de la privatización de la industria petrolera, una vez que Maduro sea derrocado.

“Utilizando su elevada posición como ganadora del Premio Nobel de la Paz, Machado bien pudo haber inclinado la balanza a favor de la guerra, facilitada por los sospechosos nombrados”, afirma Assange en la denuncia penal, que incluye citas recientes de Machado que, a su juicio, incitan a la guerra contra Venezuela:

15 de diciembre de 2025, Machado en el programa CBS Face the Nation: “Digo esto desde Oslo ahora mismo: he dedicado este premio al presidente Trump porque creo que finalmente ha puesto a Venezuela donde debe estar, como una prioridad para la seguridad nacional de Estados Unidos”.

30 de octubre de 2025, entrevista con Bloomberg: “La escalada militar podría ser la única salida… Estados Unidos podría necesitar intervenir directamente”.

17 de octubre de 2025, llamada a Benjamin Netanyahu sobre la conducta de Israel en Gaza: “La Premio Nobel de la Paz le dijo al Primer Ministro que aprecia enormemente sus decisiones y acciones decididas durante la guerra”.

Octubre de 2025, entrevista con Fox News: Machado calificó de “justificados” y “visionarios” los ataques militares estadounidenses contra buques civiles, que hasta la fecha han matado al menos a 95 personas.

5 de octubre de 2025, entrevista en The Sunday Times sobre el aumento de tropas estadounidenses y los ataques extrajudiciales contra embarcaciones civiles: Los ataques de Trump son “visionarios”. “Apoyo totalmente su estrategia”.

Febrero de 2025, entrevista con Donald Trump Jr.: “Vamos a expulsar al gobierno del sector petrolero… Las empresas estadounidenses van a ganar mucho dinero… Olvídense de Arabia Saudita, tenemos más petróleo”.

9 de febrero de 2019, entrevista con EL PAÍS: Maduro solo se irá “ante una amenaza real de un Estado más poderoso”.

25 de febrero de 2014, testimonio ante el Congreso de EE. UU.: “El único camino que queda es el uso de la fuerza”.

Señalan en el texto que la Fundación Nobel es culpable de “facilitación de crímenes de guerra, incluido el crimen de agresión y crímenes contra la humanidad, violando las obligaciones de Suecia en virtud del artículo 25 (3) (c) del Estatuto de Roma, porque los acusados ​​son conscientes de la incitación y respaldo de Machado a la comisión de crímenes internacionales por parte de los Estados Unidos, y sabían o deberían haber sabido que el desembolso de dinero del Nobel (11 millones de coronas) contribuiría a ejecuciones extrajudiciales de civiles y náufragos en el mar y están incumpliendo su obligación de cesar los desembolsos”.

En el texto, Assange solicita la congelación inmediata de la transferencia pendiente del premio monetario de 11.000.000 de coronas suecas y de cualquier presupuesto restante relacionado, garantías de la devolución de la medalla, investigar a las personas nombradas y a los funcionarios de la Fundación y entidades asociadas por abuso de confianza, facilitación de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad y conspiración, incautación de actas de la junta directiva, correos electrónicos, chats grupales y registros financieros, interrogar a Widding, Stjärne y otros sospechosos, e investigar a fondo a nivel nacional o remitir el asunto a la Corte Penal Internacional.

Curiosamente, la publicación hecha en la red social X por Wikileaks anexa una captura del mensaje publicado anoche por Donald Trump en su red social Truth, anunciando un bloqueo naval contra buques petroleros “sancionados” que entren o salgan a Venezuela.

Sobre Julian Assange

Julian Assange es un programador, periodista y ciberactivista australiano, conocido mundialmente por ser el fundador y portavoz de WikiLeaks, una organización que publica filtraciones de documentos gubernamentales y militares clasificados. WikiLeaks, fundada en 2006, ganó fama internacional en 2010 tras la publicación de miles de documentos clasificados de Estados Unidos, filtrados por la exsoldado Chelsea Manning. Entre los materiales más notorios se encuentran el video “Collateral Murder“, que muestra un ataque desde un helicóptero estadounidense en Bagdad en el año 2007, en el que fueron asesinados a sangre fría civiles y periodistas.

Por 14 años, Assange fue sometido a una persecución judicial, que lo obligó a asilarse en la embajada de Ecuador en Londres. El gobierno de Lenin Moreno le retiró el asilo, por lo que fue detenido por la policía británica, siendo amenazado con ser extraditado a Estados Unidos, donde hubiera podido enfrentar la pena de muerte por haber publicado los documentos clasificados.

En junio de 2024, Assange alcanzó un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y fue sentenciado a tiempo cumplido (los 5 años que ya había pasado en la prisión británica). Tras el acuerdo, fue puesto en libertad y regresó a Australia.