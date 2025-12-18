Inicia entrega gratuita de la colección literaria “25 para el 25” en Venezuela y varios países de Latinoamérica 

Este miércoles 17 de diciembre, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el inicio de la distribución gratuita de la colección “25 para el 25” a jóvenes entre 15 y 30 años. La compilación reúne obras de literatura latinoamericana editadas por el Fondo de Cultura Económica.

Texto: Prensa MPPC (Claudia Hernández) / Fotos: Prensa Presidencial 

La información se dio a conocer desde la sede de la Sociedad Bolivariana, en Caracas, donde se celebró el acto de conmemoración de los 195 años del fallecimiento del Libertador Simón Bolívar. Durante la actividad, el ministro del Poder para la Cultura, Ernesto Villegas, detalló que se entregarán 25 títulos de autores de México, Colombia, Venezuela, Argentina, Cuba y Chile.

La distribución comenzó de manera simultánea en la Librería del Sur Elsa Morales, ubicada en la Galería de Arte Nacional, espacio que acogió a varios jóvenes para recibir los ejemplares. En esta oportunidad, se han dispuesto los primeros ocho títulos de la colección:

  • Viento de Primavera, de Alaíde Foppa;
  • Space Invaders, de Nona Fernández;
  • Réquiem por Teresa, de Dante Liano;
  • Los privilegios del olvido, de Piedad Bonett;
  • Week-end en Guatemala, de Miguel Ángel Asturias;
  • Cómo tirar contra la muerte, de Juan Gelman;
  • Música concreta, de Amparo Dávila,
  • Operación Carlota, de Gabriel García Márquez.

Los 17 títulos restantes se incorporarán al proceso de entrega en el año 2026.

El presidente de Librerías del Sur, Omar Rangel, explicó que esta iniciativa es fruto de un convenio entre Monte Ávila Editores Latinoamericana y el Fondo de Cultura Económica, el cual contempla la distribución de 200 mil ejemplares en territorio venezolano. La colección se entregará de forma gratuita en las 36 sedes de la red de librerías a nivel nacional, así como en universidades, liceos, bibliotecas y circuitos comunales. Los interesados podrán asistir los días jueves y viernes de cada semana para adquirir un título diferente en cada jornada, garantizando así el acceso equitativo y progresivo a todo el catálogo.

Durante la entrega de obras en la Librería del Sur Elsa Morales, el estudiante Yirvy López destacó la relevancia de esta política cultural para fomentar el pensamiento crítico frente al consumo masivo de información en redes sociales. Por su parte, la joven Ahran Marcano señaló la importancia de ofrecer temáticas diversas para despertar la curiosidad intelectual de la juventud.

El resto de la colección “25 para el 25” incluirá las obras:

  • El vaso de leche y otras historias, de Manuel Rojas;
  • Poemas, de Raúl Zurita; Poemas, de Roberto Fernández Retamar;
  • La muerte de Tyrone Power, de Miguel Donoso Pareja;
  • Las historias prohibidas de Pulgarcito, de Roque Dalton;
  • Guerra en el paraíso, de Carlos Montemayor;
  • Disparos en la oscuridad, de Fabrizio Mejía Madrid;
  • Duermevelas, de Adela Fernández; Cuentos, de Guadalupe Dueñas;
  • El zorro, de Sergio Ramírez;
  • Agua, de José María Arguedas;
  • Canto villano, de Carla Varela;
  • La maravillosa vida breve de Ernesto Guevara, de Eduardo Galeano;
  • Geografías, de Mario Benedetti;
  • Habla palabra, de Luis Britto García;
  • Los anarquistas expropiadores, de Osvaldo Bayer;
  • Cuentos, de Juan Carlos Onetti;
  • El atravesado, de Andrés Caicedo
  • Mañana es lejos, de Eduardo Rosenzvaig.

