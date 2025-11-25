Ensamble B11 invita al concierto “Afro Natividad: 10 años cantando desde la raíz” en el Aula Magna de la UCV 🗓

 • 0 Comentarios

Diciembre en Venezuela no empieza cuando lo marca el calendario, sino cuando suena el primer tambor y el corazón recuerda lo que somos. Hoy presentamos 🎄 AFRONATIVIDAD🧡, el concierto aniversario de los 10 años de la agrupación Ensamble B11, cantando desde la raíz. Una celebración donde lo vocal se abraza con el tambor afrovenezolano para darle forma a la Navidad que nos pertenece.

El 14 de diciembre el Aula Magna de nuestra UCV se llenará de fiesta, de memoria, de ritmo y de país.

Asegura tu lugar desde ya en maketicket.com.ve. Patio 12$. Ven a vivirlo con nosotros.

 

El domingo 14 de diciembre de 2025
