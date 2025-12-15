Convocan a Festival de Pesebres, Aguinaldos y Parrandas 2025-2026 🗓

¡Atención artesanos y artesanas! La Fundación Red de Arte te invita a ser parte de la 3era edición del Festival de Pesebres, Aguinaldos y Parrandas Venezolanas.

Es tu oportunidad para:

Explotar la diversidad de materias primas y técnicas.

Dar rienda suelta a tu creatividad, inspirada en el mensaje universal de paz, amor y resistencia.

Pesebres

Participa y deja que el pesebre nazca de tus manos. Muestra tu proceso de creación y el resultado final etiquetando a las cuentas @mincultura_ve, @gmvivavenezuela y @reddearte_ve

Graba un video de 60 segundos y envíalo al correo: festivalpesebresdevzla@gmail.com. ¡Comparte tu talento y sé parte de esta hermosa tradición venezolana! Revisa las bases en la imagen colocada abajo.

Aguinaldos y parrandas

También está abierto el concurso de Aguinaldos y Parrandas, solicitando composiciones inéditas, con temas dedicados a la paz y a la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles. Las bases también están abajo, y el correo es festivalaguinaldosyparrandas@gmail.com