Presidente Maduro emitió su mensaje de Navidad 2025: El pueblo de Venezuela sigue escribiendo su propia canción

Precedido de una hermosa canción que resalta la lucha y resiliencia del pueblo venezolano, que trabaja “desde enero hasta diciembre” y que está “escribiendo su propia canción”, el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a su esposa Cilia Flores, dieron a conocer este 24 de diciembre su tradicional mensaje de navidad, acompañados de cultores, comuneros y el pueblo venezolano de varias regiones del país.
Texto: Alba Ciudad (LBR)
La letra de la canción hace un hermoso homenaje al pueblo venezolano, que está escribiendo su propia canción, es decir, su propia historia. “Somos almas resilientes / familia unida que resiste / los sonrientes que guardan la fe / la esperanza que resiste”. Resalta las tradiciones navideñas, las parrandas, las gaitas, las hallacas y la alegría navideña, pero también dedica su coro a algunos de los más valiosos trabajadores del país:
“La patria vive en la voz
del campesino madrugador
en las comunas que trabajan por su gente
desde enero hasta diciembre”.
La emotiva canción también hace un homenaje a la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles como primeros santos venezolanos de la Iglesia Católica venezolana, a la esperanza del avance del país y a que el pueblo unido y valiente fortalezca cada vez más su confianza “y siga escribiendo su propia canción”.
El Presidente Maduro dedicó palabras especiales al pueblo venezolano. “Queremos celebrarte a ti compatriota, que trabajas de enero a enero, porque este 2025 ha sido el primer año de una nueva era virtuosa, de logros y grandes transformaciones. ¡Deseamos de todo corazón que esta noche y estas navidades nuestro Señor Jesucristo toque la puerta y recibas tus bendiciones eternas!”, dijo el Presidente venezolano.
“Síntámonos orgullosos de vivir en este tiempo lleno de desafíos y nuevas posibilidades, porque este es el tiempo del renacer de Venezuela. Dios siempre ha estado a nuestro lado. ¡Siempre! Testigo de que sus pruebas siempre nos han hecho mejores personas y nos han convertido en un mejor país”, añadió Maduro. “Como dijo nuestro gran Libertador Simón Bolívar: la paz será nuestro puerto, nuestro destino y nuestra gloria”.
“Detrás del Waraira Reparo está el mar donde nuestros ancestros fueron centinelas, donde Miranda y Bolívar navegaron para fundar un continente entero. ¡Una zona de paz, toda Venezuela! ¡De hombres y mujeres libres!”
Cilia Flores manifestó creer profundamente en el pueblo venezolano, “en la voz del hombre y la mujer humilde, quienes trabajan y forjan su destino con una fe inquebrantable. Y la navidad, con su brillo y su luz, llega a nuestros corazones con la alegría de los niños y niñas. En la vida siempre va a triunfar el bien; el bien siempre se impondrá”, enfatizó.
El Presidente Maduro recordó que su generación se forjó en los barrios venezolanos, “en estas tierras y nuestras calles, que fueron nuestra escuela y nuestra universidad. Entre los tambores de Mandinga, de Ricardo y del Grupo Madera, que levantó su voz de rebeldía y su canto por siempre. Esta es la tierra de los santos, de los sabios, de los valientes patriotas como José Gregorio Hernández, como Carmen Rendiles y como los vecinos y vecinas de cada comuna y de cada comunidad, que escriben y cantan su propia canción, porque ahora sí tienen voz”, dijo para desear Feliz Navidad y Próspero 2026 al pueblo de Venezuela.