Presidente Maduro emitió su mensaje de Navidad 2025: El pueblo de Venezuela sigue escribiendo su propia canción

Precedido de una hermosa canción que resalta la lucha y resiliencia del pueblo venezolano, que trabaja “desde enero hasta diciembre” y que está “escribiendo su propia canción”, el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a su esposa Cilia Flores, dieron a conocer este 24 de diciembre su tradicional mensaje de navidad, acompañados de cultores, comuneros y el pueblo venezolano de varias regiones del país.

Texto: Alba Ciudad (LBR)

La letra de la canción hace un hermoso homenaje al pueblo venezolano, que está escribiendo su propia canción, es decir, su propia historia. “Somos almas resilientes / familia unida que resiste / los sonrientes que guardan la fe / la esperanza que resiste”. Resalta las tradiciones navideñas, las parrandas, las gaitas, las hallacas y la alegría navideña, pero también dedica su coro a algunos de los más valiosos trabajadores del país:

“La patria vive en la voz

del campesino madrugador

en las comunas que trabajan por su gente

desde enero hasta diciembre”.

La emotiva canción también hace un homenaje a la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles como primeros santos venezolanos de la Iglesia Católica venezolana, a la esperanza del avance del país y a que el pueblo unido y valiente fortalezca cada vez más su confianza “y siga escribiendo su propia canción”.

Mensaje de Navidad 2025 del Presidente Nicolás Maduro
El Presidente Maduro dedicó palabras especiales al pueblo venezolano. “Queremos celebrarte a ti compatriota, que trabajas de enero a enero, porque este 2025 ha sido el primer año de una nueva era virtuosa, de logros y grandes transformaciones. ¡Deseamos de todo corazón que esta noche y estas navidades nuestro Señor Jesucristo toque la puerta y recibas tus bendiciones eternas!”, dijo el Presidente venezolano.

“Síntámonos orgullosos de vivir en este tiempo lleno de desafíos y nuevas posibilidades, porque este es el tiempo del renacer de Venezuela. Dios siempre ha estado a nuestro lado. ¡Siempre! Testigo de que sus pruebas siempre nos han hecho mejores personas y nos han convertido en un mejor país”, añadió Maduro. “Como dijo nuestro gran Libertador Simón Bolívar: la paz será nuestro puerto, nuestro destino y nuestra gloria”.

“Detrás del Waraira Reparo está el mar donde nuestros ancestros fueron centinelas, donde Miranda y Bolívar navegaron para fundar un continente entero. ¡Una zona de paz, toda Venezuela! ¡De hombres y mujeres libres!”

Cilia Flores manifestó creer profundamente en el pueblo venezolano, “en la voz del hombre y la mujer humilde, quienes trabajan y forjan su destino con una fe inquebrantable. Y la navidad, con su brillo y su luz, llega a nuestros corazones con la alegría de los niños y niñas. En la vida siempre va a triunfar el bien; el bien siempre se impondrá”, enfatizó. 

El Presidente Maduro recordó que su generación se forjó en los barrios venezolanos, “en estas tierras y nuestras calles, que fueron nuestra escuela y nuestra universidad. Entre los tambores de Mandinga, de Ricardo y del Grupo Madera, que levantó su voz de rebeldía y su canto por siempre. Esta es la tierra de los santos, de los sabios, de los valientes patriotas como José Gregorio Hernández, como Carmen Rendiles y como los vecinos y vecinas de cada comuna y de cada comunidad, que escriben y cantan su propia canción, porque ahora sí tienen voz”, dijo para desear Feliz Navidad y Próspero 2026 al pueblo de Venezuela.

