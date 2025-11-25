Conferencia “Poder y superstición de Doña Bárbara y La trepadora de Rómulo Gallegos” en el Celarg 🗓

El Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos (Celarg) tiene el agrado de invitarle a la conferencia “Poder y superstición de Doña Bárbara y La trepadora de Rómulo Gallegos”, ofrecida por la MSc. Mariajosé Escobar.

Fecha: Miércoles 26 de noviembre

Hora: 2:00 p.m.

Lugar: Mezzanina del Celarg, Altamira, Caracas

Mariajosé Escobar, escritora y magister en Literatura Comparada graduada en la UCV, abordará cómo el poder y la superstición aparecen en estas dos obras fundamentales de nuestro autor universal.

¡Te esperamos!