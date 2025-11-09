Carlos Sierra presentó “Más Allá de la Locura” en la Feria del Libro de Caracas y anuncia su traducción al árabe

En un evento de gran resonancia cultural e internacional, el libro “Más Allá de la Locura: Claves para la Salud Mental”, bajo la autoría del diputado de la Asamblea Nacional (AN), Carlos Sierra, fue presentado el pasado viernes 07 de noviembre en el marco de la Feria del Libro de Caracas, que se lleva a cabo en la Galería de Arte Nacional (GAN), en Bellas Artes.

Texto y fotos: Nota de prensa

La presentación del cuarto libro de Sierra congregó a personalidades destacadas, incluyendo a Valentina Vadell, representante de la casa editorial Vadell Hermanos Editores, la Dra. Eliana Jiménez y el Dr. Nectaly Tovar, especialista en salud mental, quienes compartieron su visión sobre la trascendencia de esta obra.

Alcance internacional y compromiso con la juventud

Un anuncio clave durante la jornada fue realizado por Mohammad Abdelwahab, encargado de negocios de la Embajada de Egipto en Venezuela, quien informó que el libro será traducido al idioma árabe para su promoción en la ciudad del Cairo y en el resto de los países que conforman la comunidad árabe, abriendo una importante ventana de cooperación cultural e intercambio de saberes sobre la salud mental.

El evento también contó con una significativa participación juvenil. Estudiantes del Liceo Edoardo Crema, ubicado en El Paraíso, Caracas, intervinieron para subrayar la importancia de la salud mental en la población adolescente. Los jóvenes no solo elogiaron la obra por abordar temas cruciales como el estrés, la ansiedad y el manejo de las redes sociales, sino que también aplaudieron la puesta en marcha y formación como plan piloto de las Brigadas de Valores.

Brigadas de Valores: Herramienta para la convivencia

Este proyecto, impulsado por el diputado Carlos Sierra, busca ser difundido e implementado en todas las instituciones educativas y de la administración pública como una herramienta fundamental para la convivencia sana y la prevención de la violencia. Los estudiantes manifestaron su entusiasmo y apoyo a esta iniciativa que promueve la ética y los valores desde la base.

“Más Allá de la Locura: Claves para la Salud Mental” consta de siete capítulos, narrado de forma sencilla para combatir los ataques de pánico y ansiedad, y plantea soluciones prácticas para abordar la salud mental comunitaria. Cabe destacar que el manuscrito, dedicado a su abuela, padre y a figuras históricas como Simón Bolívar y Hugo Chávez, respalda el proyecto de ley de salud mental desde la Asamblea Nacional, buscando garantizar el cuidado del pueblo con especialistas en cada espacio del territorio nacional.