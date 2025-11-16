Trova Fest en Navidad continuará este viernes en La Vega 🗓

El espíritu de la navidad, la alegría contagiosa y la canción necesaria continúan su recorrido por Caracas con el Trova Fest en Navidad, que se prepara para encender la tarima en la parroquia La Vega.

Prensa FMC (Texto: Luis Rebolledo / Fotos: César Rodríguez)

Las primeras dos paradas de esta ruta musical navideña en las parroquias El Recreo y Coche han sido un rotundo éxito, colmando las comunidades de música, compromiso y energía positiva. Estas presentaciones han abierto un camino glorioso, demostrando que la unión entre el talento nacional y la fuerza de la comunidad es la fórmula perfecta para unas fiestas llenas de esperanza. La siguiente parada de esta ruta promete ser igual de inolvidable.

El Trova Fest en Navidad regresa con la constelación de artistas que ha cautivado al público. La potencia vocal y el mensaje profundo de Sandino Primera & El Colibrí del Chiquero, la dulce y firme voz de Oriana la Cantora, la voz inconfundible de Alí Alejandro Primera, el compromiso de William Alvarado y la sabrosura combativa de Dame Pa´Matala se harán presentes para regalar una tarde noche de trova, fusión y canto popular.

Además, el escenario se llenará del talento que germina en la propia parroquia La Vega, en un hermoso encuentro de generaciones. A la cita se sumarán los Villancicos de La Vega, la emotividad de Ángeles del Romance, la carismática y potente lírica de Tibu, el ritmo vibrante de Jeffrey El Crober de la Salsa, la tradición de la Familia Negra y la vitalidad de los Semilleros de Alí Primera. Una muestra inigualable de la riqueza cultural de nuestra ciudad.

La invitación es a toda la comunidad de La Vega y zonas aledañas para este viernes 21 de noviembre, a las 5:00 de la tarde, en la calle 7 de Septiembre, Barrio El Carmen, Comuna Pueblo Victorioso de El Carmen, una cita imperdible para celebrar la música, la alegría y la cultura de nuestra patria.

Esta importante ruta navideña es producida por la Misión Cultura, una fuerza viva dedicada a promover y defender la identidad venezolana y que cuenta con el apoyo fundamental de los promotores culturales de la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida y, por supuesto, con la participación activa y esencial de la comunidad organizada, demostrando que juntos, el pueblo y sus instituciones, son los garantes del éxito de estos espacios de encuentro y celebración.