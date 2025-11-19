Expo Cultura Asiática 2 en la Galería de Arte Nacional 🗓

 • 0 Comentarios

Este 29 y 30 de noviembre regresa a la Galería de Arte Nacional la Expo Cultura Asiática, con dos días de bailes, cosplay, gastronomía, conferencias, cantantes, danzas, Just Dance, animé y mucho más. Habrá Batallas Kpop en formato individual y formato grupal, desfiles y concursos de cosplayers en modo cosmaker el día 29 (hacer tu propio cosplay) o cosmodel el día 30 (cosplays comprados) con tus personajes favoritos. Habrá numerosos expositores de productos y gastronomía asiática.

La entrada costará 2 dólares, y podrás participar por numerosos premios. Desde la 1 pm hasta las 9 pm.

Más información en la cuenta Instagram: @expoculturaasiatica

Del sábado 29 al domingo 30 de noviembre de 2025
Agenda Cultural

Yulimar Rojas supera lesión y logra medalla de bronce en el Mundial de Atletismo de Tokio

septiembre 18, 2025

Cine Chino llega a Caracas con variada programación

agosto 28, 2025

Symphonic Rebels tocará este sábado lo mejor de la música de series animé como rock sinfónico

julio 18, 2025

La Orquesta Filarmónica Nacional y El Sistema recibieron la visita internacional de la pianista Chaerin Kim

mayo 21, 2025

Invitan al concierto Rendezvous con la destacada maestra Chaerin Kim de Corea del Sur y la OFN

mayo 15, 2025

Presidentes Maduro y Xi Jinping se reúnen en Moscú

mayo 9, 2025

Presidente Maduro destaca avances en la cooperación con China

abril 25, 2025

Celebración del Año Nuevo Chino 2025 se despidió de la plaza de la Juventud (+Fotos)

febrero 2, 2025

EN FOTOS: Las culturas de China y Venezuela brillaron juntas en el segundo día de celebración del Año Nuevo Chino

enero 31, 2025
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios
Inline Feedbacks
Ver todos los comentarios