Expo Cultura Asiática 2 en la Galería de Arte Nacional 🗓

Este 29 y 30 de noviembre regresa a la Galería de Arte Nacional la Expo Cultura Asiática, con dos días de bailes, cosplay, gastronomía, conferencias, cantantes, danzas, Just Dance, animé y mucho más. Habrá Batallas Kpop en formato individual y formato grupal, desfiles y concursos de cosplayers en modo cosmaker el día 29 (hacer tu propio cosplay) o cosmodel el día 30 (cosplays comprados) con tus personajes favoritos. Habrá numerosos expositores de productos y gastronomía asiática.

La entrada costará 2 dólares, y podrás participar por numerosos premios. Desde la 1 pm hasta las 9 pm.

Más información en la cuenta Instagram: @expoculturaasiatica