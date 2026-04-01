Despegue histórico de Artemis II: La NASA lanza una misión tripulada rumbo a la Luna después del medio siglo

El cohete SLS despegó este miércoles desde el complejo de lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral (Florida), con el objetivo de transportar la nave espacial Orion, con la tripulación de la misión Artemis II de la NASA hacia la Luna.

Texto: Telesur y RT

El listo fue dado luego de que los cuatro astronautas de Artemis II concluyeran la revisión de seguridad y el cierre de la nave espacial Orión tras resolver dos problemas técnicos, de una batería y de comunicaciones.

NASA's Artemis II Crew Launches To The Moon (Official Broadcast)

Apenas momentos antes del despegue en Cabo Cañaveral, los técnicos arreglaron un sensor que mostraba que una batería del sistema de aborto de lanzamiento (LAS) estaba más caliente de lo normal y también solucionaron un problema con el equipo de comunicaciones, aunque la NASA no interrumpió la cuenta regresiva para el despegue desde el Centro Espacial Kennedy.

El vehículo, que va dentro del cohete del sistema de lanzamiento espacial (SLS), cerró casi tres horas antes del esperado despegue tras una revisión de los sistemas de comunicación y una inspección de las puertas para garantizar que estuvieran cerradas de forma hermética, informó la agencia espacial estadounidense.

Orión es el principal vehículo de Estados Unidos para la exploración del espacio profundo y está diseñado para llevar a cuatro astronautas más allá de la órbita baja de la Tierra, pues protege a la tripulación de las altas velocidades y el calor.

La NASA tenía una ventana de tiempo en los primeros seis días de abril para lanzar Artemis II antes de quedar en pausa hasta finales de mes. La Tierra y la Luna deben estar alineadas de forma justa para lograr la trayectoria adecuada y que la misión tenga éxito.

Esta misión representa el primer vuelo de prueba tripulado del programa Artemis, el ambicioso proyecto de EE.UU. para establecer misiones regulares a nuestro satélite natural, con un costo estimado de al menos 93.000 millones de dólares desde 2012.

Se prevé que tres astronautas estadounidenses —Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch— y uno canadiense, Jeremy Hansen, pasen a bordo de la nave Orion en un viaje de aproximadamente diez días alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra. Glover será el primer astronauta negro en volar hacia la Luna; Koch, la primera mujer; y Hansen, el primer no estadounidense en participar en una misión de este tipo.

Todos ellos se convertirán en los primeros seres humanos en viajar a las proximidades de la Luna desde la misión Apolo 17, en 1972. Hasta la fecha, EE.UU. sigue siendo el único país que ha logrado llevar seres humanos a otro cuerpo celeste, gracias a los seis alunizajes del programa Apolo.

¿Cómo orbitará la Luna Artemis II?

Tras el despegue, los astronautas pasarán las primeras 25 horas orbitando la Tierra en una trayectoria alta y asimétrica. Durante este periodo, utilizarán la etapa superior del cohete SLS —ya separada— como objetivo para realizar maniobras de aproximación con la nave Orion, simulando prácticas de acoplamiento de cara a futuras misiones lunares. En lugar de emplear sofisticados instrumentos de medición, se guiarán principalmente por referencias visuales para calcular la distancia, sin acercarse a menos de 10 metros.

Si todo transcurre según lo previsto, el motor principal de Orion impulsará a la tripulación hacia la Luna, situada a unos 393.000 kilómetros de distancia. La nave seguirá una trayectoria de retorno libre, popularizada durante la misión Apolo 13, que aprovecha la gravedad de la Tierra y la Luna para reducir al mínimo el consumo de combustible.

En el sexto día de vuelo, alcanzarán su punto más alejado de la Tierra al sobrevolar la Luna a una distancia aproximada de 8.000 kilómetros. Este hito superará el récord establecido por la Apolo 13, convirtiendo a los astronautas de Artemis II en los seres humanos que más lejos han viajado en la historia. Tras emerger desde la cara oculta de la Luna, la tripulación iniciará el regreso directo a la Tierra, culminando la misión con un amerizaje previsto para el décimo día de vuelo en el océano Pacífico.