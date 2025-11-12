Presidente Maduro ordena activar Comandos de Defensa Integral tras promulgar nueva ley

El presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó este martes la creación inmediata de los Comandos de Defensa Integral a nivel nacional, a nivel de cada estado y a nivel de los 335 municipios del país. Desde el Salón Sol del Perú, el jefe de Estado promulgó la Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación, aprobada por mayoría calificada por la Asamblea Nacional. Basada en el artículo 326 de la Constitución, este cuerpo normativo consta de 22 artículos.

«Los comandos de defensa integral tienen muy clara sus tareas, sus estructuras y sus misiones en todas las etapas (…) Al firmar esta ley, deben ser activados en la madrugada de hoy todos los comandos de defensa integral que reúnen a todas las instituciones públicas del Estado venezolano, a la institución militar y a todo el poder popular. Así que al firmar debe activarse la orden para que los comandos de defensa integral se instituyan, se estructuren y entren al trabajo para estar preparados (…) Así que procedo a afirmar y a ponerle el ejecútese a la ley de la creación de los comandos de defensa integral a nivel nacional», expresó.

La Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación, tiene como objetivo establecer las líneas de acción estratégicas que regirán la actuación de los comandos, como instancias fundamentales de planificación, coordinación y ejecución de medidas orientadas a resguardar la soberanía, la paz y la integridad territorial del país.

«Esta ley recoge precisamente la doctrina histórica, la doctrina militar de defensa integral de la nación, la doctrina bolivariana zamorana y esta ley institucionaliza poderosamente la corresponsabilidad para la defensa de la nación (…) Artículo poderoso, mandato poderoso de la Constitución del año 1999», señaló.

Por otra parte, Maduro reiteró que Venezuela es un pueblo pacífico, pero que ha demostrado en la historia que es un pueblo guerrero, capaz de todo.

Acentuó que, de ser necesario, la República y el Pueblo venezolano están preparados para asumir la lucha armada en defensa de la sagrada herencia de los Libertadores y Libertadoras, con la firme convicción de ganar y triunfar por el camino del patriotismo y la valentía.

Independencia 200

El mandatario nacional informó que está en desarrollo una fase superior del ejercicio popular, militar, policial denominado Independencia 200, en la que se demuestran las capacidades de movilización, en tiempo real, de despliegue y de desdoblamiento de fuerza ante cualquier amenaza. «La orden fue dada y toda la fuerza movilizada, en defensa de nuestro derecho a la paz, a la República, a la existencia, al Poder Popular, a la democracia verdadera y atener nuestro propio modelo, sin depender de nadie, ni arrodillarnos a nadie», enfatizó.

Resaltó que este ejercicio ha sido catalogado por líderes militares, oficiales y por el pueblo venezolano como una fase avanzada y necesaria, orientada a afinar las capacidades de movilización en tiempo real, fortalecer la articulación popular-militar-policial y consolidar la doctrina de Defensa Integral del país.

En este sentido, el vicepresidente Sectorial de Defensa y Soberanía, general en jefe Vladimir Padrino López, detalló parte de los ejercicios realizados durante el desarrollo del Plan Independencia 200, en todo el país, por la Fanb en conjunto con el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

Reiteró que todos estos ejemplos de actividades militares son en pro de mantener la paz y resguardar la tranquilidad del pueblo venezolano. Enalteció la creación de la Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación, la cual nació desde la llegada de la Revolución Bolivariana al poder político venezolano.

Asimismo, agradeció al jefe de Estado Nicolás Maduro, a los Poderes Públicos de Venezuela y a la población en general por el acompañamiento durante los ejercicios militares realizados en el país, con el propósito de optimizar los planes de campaña de la Fanb, los cuales permitieron supervisar toda la potencia armamentística en pro de la defensa de la nación Bolivariana.

Anunció que estas actividades continuarán en todo el territorio nacional, con la ejecución de otras tareas de carácter cívico-militar-policial.

Por su parte, el comandante Estratégico Operacional de la Fanb, general en jefe Domingo Hernández Lárez, ofreció el balance de los ejercicios de Comando, Control y Comunicaciones correspondientes a la Fase Superior del Plan Independencia 200, iniciados este martes en todo el territorio nacional.

Asimismo, Hernández Lárez precisó que para estos ejercicios fueron desplegadas tanto la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como los Órganos de Dirección de Defensa Integral para la ejecución de 25 tareas.