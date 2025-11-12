Extienden Feria del Libro de Caracas hasta el domingo 16 de noviembre 🗓

El pueblo caraqueños y visitantes de todas las regiones podrán disfrutar de la 16ª edición de la Feria del Libro de Caracas hasta el domingo 16 de noviembre en la Galería de Arte Nacional (GAN) y la Plaza de la Juventud.



La extensión de la programación del encuentro literario fue anunciado en la cuenta Instagram de la GAN, precisando que continuará el desarrollo de actividades como conversatorios y recitales, así como para el disfrute de las diversas exposiciones que forman parte del recinto museístico.

La Feria del Libro de Caracas abrió sus puertas el pasado viernes 31 de octubre con un total de 75 stands, actividades académicas y el tradicional pabellón infantil.

El evento rinde homenaje a dos (2) grandes escritores, Gloria Martín y Juan Antonio Calzadilla. También ha incluido la participación de 13 escritores nacionales, provenientes de Caracas y diversos estados del país, entre ellos Mérida, Aragua, Lara, entre otros.

Durante la Feria, se realizó la premiación del Premio Nacional de Literatura Stefania Mosca, así como presentaciones de libros, charlas y conversatorios.