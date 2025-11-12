Inició ruta hacia la Constituyente de los Movimientos Sociales y Grandes Misiones en todo el país

Este martes 11 de noviembre, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, sostuvo un encuentro con autoridades y representantes del movimiento cultural del país, con el objetivo de trazar la hoja de ruta hacia la Constituyente de los Movimientos Sociales y Grandes Misiones en el territorio nacional. La reunión contó con la participación de representantes culturales estadales vía videoconferencia.

Villegas destacó que esta agenda debe promover el realce de las fuerzas culturales de Venezuela. En ese sentido, invitó a tener “un espíritu de amplitud y unidad para incorporar a diferentes voces en este movimiento”, con el objetivo de generar espacios de pluralidad donde convivan banderas de lucha comunes.

Explicó que el sector cultural “dice presente” en este plan con la activación de instancias de organización popular a escala nacional, estadal municipal y comunal. En ese sentido, resaltó que estas acciones representan el reimpulso, la reanimación y la reactivación de la fuerza telúrica de la cultura venezolana “que debe dar paso a un nuevo momento de desarrollo de lo afirmativo venezolano”.

Convocatoria al poder popular

La viceministra de Cultura, Karen Millán, destacó que la ruta constituyente del Movimiento Social de Cultura debe ser un espacio de transformación social y política con aportes trascendentales. En ese sentido, invitó a los miembros de este sector a participar en la elección de vocerías culturales y a las asambleas populares en toda Venezuela. Informó que estos encuentros tendrán lugar en los 5.336 circuitos comunales del país y que las propuestas recopiladas serán debatidas en la Gran Plenaria Nacional prevista para el mes de diciembre.

Además, indicó que los temas de debate girarán en torno a El Plan de la Patria para las 7T y la Agenda Concreta de Acción del sector cultura expresado en los ocho vértices de la Gran Misión Viva Venezuela mi Patria Querida (GMVVMPQ). Asimismo, se incorporarán temáticas diversas como preservación de la memoria histórica, descolonización cultural, comunicación cultural, reconocimiento a las culturas y organización popular en materia cultural.

Este encuentro inicial del sector cultura contó con la participación de Equipo Promotor Nacional de la GMVVMPQ, la Comisión de Cultura de la Asamblea Nacional, presidentes de instituciones culturales, directores de gabinetes culturales, autoridades de cultura de gobernaciones y alcaldías, y equipos promotores estadales y municipales. La reunión selló el compromiso de los presentes para participar en esta convocatoria y realizar aportes a la cultura venezolana.