Gira “Voy A Mi Comuna Cultural” arranca este sábado con una tarde de boleros y música venezolana 🗓

Este sábado 22 de noviembre comienza un nuevo ciclo de visitas a las comunidades, denominado “Voy a mi comuna cultural”, una iniciativa que lleva la fuerza creadora y la alegría popular directamente a las bases del Poder Popular.

Prensa Misión Cultura (Texto: Luis Rebolledo / Fotos: Roiner Ross)

El punto de partida de este despliegue será en la Carretera Vieja Caracas – La Guaira, Casco Central Plan de Manzano, Comuna Chávez por siempre, Eje 4, con una tarde dedicada a boleros y música venezolana.

La jornada contará con la participación de talentosas agrupaciones locales como Ensalada Musical y sus Alegorías, la destacada cantante Aleida Ávila con un repertorio de música venezolana y la energía de las Colmenitas Bolivarianas junto al Grupo de abuelos Amigos de Alí Primera.

Esta línea de acción está organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Misión Cultura y tiene el firme objetivo de profundizar la conexión y el apoyo directo a los artistas, creadores y cultores de la Gran Caracas, siendo una oportunidad perfecta para acercarse más a cada rincón y conocer de cerca sus realidades, escuchar sus planteamientos artísticos y atender sus necesidades.

Este significativo encuentro es solo el punto de partida de una gira que recorrerá las comunidades de la capital, atendiendo la visión de que la cultura es el alma de la Revolución.

Este despliegue, ratifica el llamado del Presidente Nicolás Maduro de ir a las comunidades, con la idea de que “La comuna no es un simple espacio geográfico, es el corazón político, social, económico y cultural de la nueva sociedad”, pues el poder verdadero reside en el pueblo organizado.

La programación de las próximas visitas se publicará progresivamente a través de la cuenta oficial de la Misión en la red social Instagram: @MisiónCultura_Ve.