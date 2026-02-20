Fanb celebra promulgación de la Ley de Amnistía

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) respalda de manera irrestricta la decisión legítima y soberana de la Asamblea Nacional (AN) al sancionar la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, promulgada posteriormente por el Ejecutivo nacional.

Mediante comunicado, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, destacó que este mecanismo jurídico —gestado en el seno del diálogo nacional y aprobado por unanimidad en el Parlamento— debe interpretarse como una señal de madurez y fortaleza política. Señaló, además, que este proceso representa un paso trascendental para lograr la estabilidad de la nación.

«El perdón no significa validar los errores ni borrar la memoria, sino ejercer la grandeza espiritual necesaria para no permitir que el dolor nos impida avanzar en el tiempo presente», recalcó el ministro.

En ese sentido, reafirmó que el respeto y el consenso sincero en la política son las herramientas más poderosas para consolidar la democracia.

Celebración y respaldo institucional

Padrino López también publicó un mensaje a través de su canal de Telegram, acompañado de una fotografía de la presidenta encargada Delcy Rodríguez sosteniendo el documento firmado.

En la publicación subrayó: «Desde la Fanb celebramos la aprobación por unanimidad y la promulgación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, la cual abrirá senderos para el perdón, la reconciliación y un juego político agonal en el cual prevalezca el reconocimiento mutuo de las partes».

Finalmente, ante la noticia, acotó que la historia debe servir de guía en la construcción del futuro del país.

