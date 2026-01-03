Ministro de Defensa: Estados Unidos disparó cohetes que impactaron en urbanismos de población civil

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, informó que Estados Unidos utilizó misiles y cohetes disparados desde helicópteros de combate en el ataque realizado esta madrugada, que afectó Fuerte Tiuna, Caracas, los estados Miranda, Aragua y La Guaira y que se está haciendo el balance de personas heridas y muertas, pues algunos de estos cohetes impactaron en urbanismos de población civil. La califica como “la más criminal agresión”, “vil y cobarde, que amenaza la paz de la región” por parte del gobierno estadounidense.

Texto: Alba Ciudad (LBR)

“Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país, que responde a la insaciable codicia de nuestros recursos estratégicos, muy lejos de una supuesta lucha contra el narcoterrorismo”. Señaló que esta acción busca un “cambio de régimen y someternos a los designios espurios del Imperialismo norteamericano”.

“Invoco el coraje que heredamos de los Libertadores, que nos enseñaron que la dignidad no se negocia, y que la Patria es un valor Supremo”

“Nos han atacado, pero no nos doblegarán. Unidos, soldados y pueblo formaremos un muro de resistencia indestructible. ¡Nuestra vocación es la paz, pero nuestra herencia es la lucha por la Libertad!”

Igualmente, mostraron su respaldo al Decreto de Conmoción Interior en todo el territorio nacional.