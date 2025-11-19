21.ª Filven La Guaira inicia este miércoles

La 21.ª Filven se inaugurará en la Ciudad Histórica de La Guaira este 19 de noviembre, a las 5:00 p.m., y estará abierta el público los días 20, 21 y 22 de este mes desde las 11:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.

Texto: Prensa Cenal

Con el lema “Leer humaniza”, participarán 31 expositores y se desarrollarán presentaciones de libros, conferencias, recitales, talleres y encuentros culturales. También habrá actividades para la mediación de la lectura dirigidas a niños, niñas y jóvenes.

En el ámbito regional son homenajeados los escritores Hipólito Aguilera y Modesto Vargas López.

Hipólito Aguilera, nacido en Sucre pero radicado en La Guaira desde los 16 años, conocido cariñosamente como “El Abuelo de la Fundación”, ha impregnado su larga existencia de pasión por el arte de clamar y escribir poesía.

Modesto Vargas López (1938-2018) fue poeta, ensayista, crítico literario y comunicador social, un importante miembro del “Grupo de Escritores de Venezuela” fundado en 1970 y director de la revista literaria “Galaxia 71”, donde figura gran parte de su obra creativa, que también se encuentra incluida en antologías nacionales e internacionales.

Estarán participando autores locales y nacionales, entre ellos Judith Valencia y Esteban Emilio Mosonyi, dos de los escritores homenajeados en el ámbito nacional junto a Marc de Civrieux, Gonzalo Fragui y Juan Calzadilla.

Los lectores y lectoras podrán hallar novedades literarias editadas por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de El perro y la rana, Monte Ávila y Biblioteca Ayacucho, así como nuevos títulos y clásicos de otras editoriales públicas, privadas e independientes.

La Filven La Guaira es organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Centro Nacional del Libro (Cenal) y el Gabinete Estadal de Cultura, en coordinación con la Gobernación de La Guaira y la Alcaldía del municipio Vargas.