Serie “Nicolás” se proyecta durante toda la semana para celebrar el cumpleaños del presidente Maduro

Desde este lunes 17 de noviembre y durante toda la semana se estará proyectando en el Cuartel San Carlos, Casa de la Libertad y la Cultura “Alí Primera”, la serie “Nicolás”, una producción audiovisual que retrata pasajes de la vida del Presidente Nicolás Maduro, como antesala a su cumpleaños este 23 de noviembre.

Prensa MPPC (Texto: Franquis Toledo / Fotos: Mónica Sánchez)

Las funciones se realizan diariamente a partir de las 6:30 pm, con entrada totalmente libre, para el disfrute de todo el pueblo venezolano. La obra, presentada en formato continuo, ofrece una mirada narrativa y humana sobre la niñez, adolescencia y juventud del mandatario, permitiendo al público acercarse a diferentes momentos de su historia personal, social y política.

La proyección ha reunido a creadores, voceros culturales y asistentes que manifestaron sus impresiones sobre esta pieza audiovisual.

El presidente de la Fundación Cinemateca Nacional, Vladimir Sosa, resaltó el valor histórico y narrativo del proyecto.

“Aquí organizamos una proyección de ‘Nicolás’, que es una serie que consta de 10 capítulos y que hoy pudimos ver todos los capítulos uno detrás del otro, dándonos la idea como de una película, como si fuese una obra cinematográfica que nos permite visitar o revisitar parte de la historia, de la biografía del hoy presidente Nicolás Maduro, como pudimos verlo en su niñez, en su adolescencia, en su juventud, y acercarnos a la figura de ese hombre que hoy asume las riendas y el liderazgo de la Revolución Bolivariana.

Sosa añadió que la producción permite una mirada del Presidente a través de unos jóvenes que asumieron la tarea de producir para el disfrute de todo el pueblo venezolano “y que además están permitiendo que podamos disfrutarla y divulgarla por todas las pantallas posibles, a la espera de la segunda temporada”, dijo.

Habla el público

Al respecto, la poeta Regina Michelle destacó la sensibilidad que transmite la producción. “Acabé de ver una película de una sensibilidad extraordinaria, una sencillez profunda. Lo que más me gustó es que ahí está el pueblo llano, los actores y las actrices que sienten la patria, que sienten a su pueblo y que lo entienden. Me gustó muchísimo”, comentó.

A su vez, la jóven influencer María Alexandra, también invitó al público a sumarse a las funciones. “Todo esto habla sobre la vida de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, un hombre guerrero, fuerte y luchador. Así que invito a que observen esta película que es muy bonita”.

El Ministerio del Poder Popular para la Cultura invita a toda la familia venezolana a asistir a esta proyección que se desarrolla en un espacio histórico, símbolo de resistencia y libertad, y que continúa colocando al cine nacional como herramienta de memoria, identidad y reflexión colectiva.