Petro señala que hay indicios de que la cuarta lancha atacada por EE.UU. era colombiana

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció este miércoles que la cuarta embarcación destruida en el mar Caribe por fuerzas militares estadounidenses, procedía de Colombia y transportaba ciudadanos de esa nacionalidad, lo que considera una grave violación del derecho internacional.

Texto: Últimas Noticias

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Petro respaldó la postura del senador estadounidense Adam Schiff, quien ha cuestionado la legalidad de las acciones del presidente Donald Trump al ordenar ataques contra supuestas “narcolanchas” en aguas internacionales sin autorización del Congreso. “El senador Schiff está en lo correcto”, afirmó Petro, agregando que se encuentra en reuniones con gobiernos europeos para alertar sobre lo que considera un nuevo escenario de guerra: el Caribe.

El mandatario colombiano subrayó que hay indicios de que la embarcación destruida el 3 de octubre era colombiana, y que entre sus ocupantes había ciudadanos de su país. “Espero que aparezcan sus familias y denuncien”, expresó, haciendo un llamado a la justicia y a la protección de los derechos humanos.

Petro también cuestionó el argumento oficial de Estados Unidos, que justifica los ataques como parte de una lucha contra el narcotráfico. Según el presidente colombiano, no se trata de una guerra contra el contrabando, sino de una guerra por el petróleo, en la que se está utilizando la violencia como herramienta de dominación geopolítica. “Debe ser detenida por el mundo”, advirtió.

El ataque del 3 de octubre, dirigido por el secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth, dejó cuatro personas muertas, calificadas como “narcoterroristas” por Washington. Sin embargo, no se han presentado pruebas concluyentes sobre su identidad ni su vinculación con organizaciones criminales, lo que ha generado preocupación por posibles ejecuciones extrajudiciales.

Petro concluyó su declaración con una advertencia contundente: “Esta agresión no es solo contra Colombia, sino contra toda América Latina y el Caribe”. En un contexto de creciente militarización en la región, el presidente colombiano insta a los países latinoamericanos y a la comunidad internacional a rechazar estas acciones unilaterales y a defender la soberanía regional frente a cualquier intento de intervención externa.

Posteriormente, la prensa colombiana informó que la Casa Blanca pidió al Presidente Petro “que se retracte públicamente de su afirmación infundada y reprochable” de que la cuarta lancha destruida procedía de Colombia y tenía ciudadanos colombianos a bordo, a lo que Petro respondió: “Qué la Casa Blanca nos de la información de las personas que han muerto por misiles de los EE.UU., para saber si mi información es infundada”.