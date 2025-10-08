Arriban a Venezuela artistas internacionales para la VI Bienal del Sur “Pueblos en Resistencia”

 • 0 Comentarios

Los primeros artistas internacionales que participarán en la VI Bienal del Sur, “Pueblos en Resistencia”, arribaron a Caracas este martes 7 de octubre, marcando el inicio de los preparativos para este magno evento de las artes visuales, que se inaugurará el 10 de octubre y estará abierto al público hasta el 16 de enero de 2026.

Texto: Prensa Iartes

En el Museo de Bellas Artes (MBA), el director general del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio (IARTES), Zacarías García, dio una cálida bienvenida a los artistas cubanos Lisvany García Díaz y Giselle Luicia Navarro.

El proceso de instalación en el Museo de Bellas Artes ya se encuentra en marcha y cuenta con la participación de un destacado grupo de artistas nacionales que también presentarán sus obras en el recinto museístico. Entre ellos se encuentran Eduardo Azuaje, Leonor Basalo, Karyu Mucuro y Bruno García.

La participación de creadores nacionales e internacionales marca el inicio de esta celebración artística que simboliza el espíritu de resistencia y colaboración que caracteriza a la Bienal del Sur, reafirmando su posición como una plataforma crucial para el arte y el pensamiento crítico de los pueblos.

Inicia el montaje de la VI Bienal del Sur "Pueblos en Resistencia"

octubre 3, 2025

Anuncian lista de artistas que participarán en la VI Bienal del Sur: “Pueblos en Resistencia”

agosto 15, 2025

Convocatoria de la VI Bienal del Sur: Pueblos en Resistencia cierra con éxito

julio 16, 2025

La VI Bienal del Sur Pueblos en Resistencia extiende el plazo para recepción de proyectos

junio 27, 2025

VI Bienal del Sur abre convocatoria para Artistas Visuales

abril 14, 2025

Conversaron sobre la VI Bienal del Sur y la Casa Cultural Eleazar López Contreras en "Logros de la Patria"

marzo 31, 2025

Francisco Issa engalanó la convocatoria de la VI Bienal del Sur

marzo 30, 2025

Ministerio de Cultura anuncia VI Bienal del Sur y Salón Nacional de Arte "Elsa Morales" 2025

marzo 25, 2025

Bienal del Sur contará con la participación de artistas de los países miembros del BRICS

octubre 17, 2024
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios
Inline Feedbacks
Ver todos los comentarios