Arriban a Venezuela artistas internacionales para la VI Bienal del Sur “Pueblos en Resistencia”

Los primeros artistas internacionales que participarán en la VI Bienal del Sur, “Pueblos en Resistencia”, arribaron a Caracas este martes 7 de octubre, marcando el inicio de los preparativos para este magno evento de las artes visuales, que se inaugurará el 10 de octubre y estará abierto al público hasta el 16 de enero de 2026.

Texto: Prensa Iartes

En el Museo de Bellas Artes (MBA), el director general del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio (IARTES), Zacarías García, dio una cálida bienvenida a los artistas cubanos Lisvany García Díaz y Giselle Luicia Navarro.

El proceso de instalación en el Museo de Bellas Artes ya se encuentra en marcha y cuenta con la participación de un destacado grupo de artistas nacionales que también presentarán sus obras en el recinto museístico. Entre ellos se encuentran Eduardo Azuaje, Leonor Basalo, Karyu Mucuro y Bruno García.

La participación de creadores nacionales e internacionales marca el inicio de esta celebración artística que simboliza el espíritu de resistencia y colaboración que caracteriza a la Bienal del Sur, reafirmando su posición como una plataforma crucial para el arte y el pensamiento crítico de los pueblos.