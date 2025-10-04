EN FOTOS: Realizada La Bajada y Bendición de los Furros en la sede del MinCultura para dar la bienvenida a la temporada navideña

Este jueves 2 de octubre se celebró en la planta baja de la Torre Norte del Centro Simón Bolívar (“Torres de El Silencio”), sede del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), la Bajada y Bendición de los Furros, como parte de las celebraciones por el inicio de la Navidad en Paz en Venezuela.

Texto: Alba Ciudad / Fotos: Luigino Bracci Roa

La Bajada y Bendición de los Furros es una tradición propia de los grupos gaiteros venezolanos, en la cual los furros, que pasan el año cuidadosamente colgados y guardados para que no se dañen, son bajados al inicio de la temporada gaitera, generalmente en septiembre u octubre, y un sacerdote católico realiza una misa bendiciendo tanto a los instrumentos musicales como a sus portadores.

En esta ocasión, la bendición estuvo a cargo del Padre Gustavo Albarrán, de la Iglesia de San Francisco. Posteriormente, seis grupos gaiteros acompañaron y deleitaron a las personas que hacen vida en tan importante espacio caraqueño como lo es el Centro Simón Bolívar, adyacente a las plazas Diego Ibarra y Caracas, el terminal Río Tuy, la sede principal del Consejo Nacional Electoral, el edificio de la Asamblea Nacional y tantos otros.

El evento fue producido por el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales (IAEM) bajo el programa “Produce Con Nosotros”, uniendo esfuerzos con el Centro Nacional del Disco (Cendis) y el programa radial Gaiterísima, que conduce Fabio Cocho en la emisora Alba Ciudad 96.3 FM. También se realizó una transmisión especial a través de la emisora, en la que los representantes de cada grupo musical tuvieron la oportunidad de ser entrevistados.

Participaron las agrupaciones:

📌 Bus Gaitero Instagram: @sitssa_ve
📌 CastiGaitas Instagram:@castigaita
📌 Grupo Melaos Instagram:@grupo.melaos
📌 Las Elegidas Instagram:@laselegidas77
📌 La Gran Alianza Instagram:@lagranalianza.gaitera
📌 Sinamaica la Gaita Instagram:@sinamaica_la_gaita

A continuación, algunas fotos de la actividad.

Agrupación Las Elegidas (Los Teques)

Grupo Melaos

La Gran Alianza

Entrevistas

 

 

