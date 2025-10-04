Falleció el músico y compositor aragüeño Henry Martínez

El pasado jueves el músico y compositor aragüeño Henry Martínez partió a la eternidad. Sobre su sensible fallecimiento informó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, a través de redes digitales.

Texto: Diario Vea

En su mensaje, el titular del despacho cultural exaltó el legado artístico de Martínez, que incluye “hermosas canciones del repertorio musical venezolano”, mencionando a Oriente es otro color, A tu regreso y Los grifiñafitos, entre muchas otras.

Asimismo, expresó sentidas condolencias a familiares y seres queridos, en nombre del presidente Nicolás Maduro, el Gobierno Bolivariano y el equipo promotor nacional de la Gran Misión Viva Venezuela.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ernesto Villegas Poljak (@ernestovillegaspoljak)

Su huella en la música

Henry Martínez nació en Maracay, estado Aragua, el 13 de febrero de 1950. Durante su infancia y adolescencia se dedicó a aprender a tocar la guitarra de manera informal. Su deseo de mejorar lo llevó a prepararse académicamente y en ese proceso conoció a los maestros Aldemaro Romero y Luis Laguna, con quienes participó en el grupo Venezuela 4, desde el año 1976, reseña Radio Café Atlántico.

Martínez se dedicó por completo a los géneros venezolanos. Muestra de su trabajo, es el álbum Canciones de Henry Martínez, que grabó Cecilia Todd. Ese trabajo musical incluye temas como Los Amores de Cabré, Oriente es otro color, Venme a buscar o A tu regreso.

Aunque Cecilia Todd es una de sus intérpretes más conocidas, hay una larga lista de artistas que dieron vida a sus temas, entre ellas Annaé Torrealba, Amarillys, María Teresa Chacín, el dúo Pomarrosa, Andrea Imaginario y muchas más voces, añade la nota.

En los años ’90 decidió probar suerte en el exterior y se trasladó a Miami, Estados Unidos, con un contrato que lo llevó a componer para Marc Anthony, Jerry Rivera y otras agrupaciones de música latina.

La obra de Henry Martínez abarca más de 200 canciones, muchas de ellas interpretadas por él mismo.