Lamentan partida física del periodista Alberto Nolia

El pasado 3 de octubre se conoció el fallecimiento de Alberto Nolia, periodista y analista venezolano, a sus 70 años. Se encontraba viviendo en España.

Texto: Alba Ciudad (LBR)

El también periodista y ministro para la Cultura de Venezuela, Ernesto Villegas, lamentó su muerte a través de sus redes sociales: “Lo conocí en El Nuevo País, periódico donde di mis primeros pasos como reportero allá por 1991. Alberto Nolia era director adjunto del diario fundado y dirigido por Rafael Poleo. Hoy me entero de su partida física y me paseo por la memoria de aquella época en que la vida nos cruzó por sus caminos. Entre mis papeles y recuerdos guardo algunas anécdotas con Nolia —lo llamábamos así, por su apellido— que algún día espero llegar a publicar como expresión de un tiempo histórico único e irrepetible. Extiendo mis sinceras condolencias a familiares y amigos que hoy lloran esta pérdida”.

Nolia fue conductor de los programas “Los Papeles de Mandinga” y “La Réplica”, transmitidos por Venezolana de Televisión (VTV), así como en la plataforma YouTube, donde abordó temas de actualidad con un enfoque crítico y personal. En una entrevista hecha por el periodista Ernesto J. Navarro en la emisora Alba Ciudad en agosto de 2013, Alberto Nolia le manifestó que la razón de la salida de su programa de Venezolana de Televisión fueron sus opiniones sobre la Ley de Desarme, con la cual tenía fuertes divergencias.

Este sábado 4 de octubre, el periodista Clodovaldo Hernández manifestó en sus redes sociales que Nolia tal vez merezca un desagravio póstumo, ello porque sus opiniones en torno a ciertos funcionarios públicos del gobierno —de los que luego se confirmó que cometieron gravísimos actos de corrupción— causaron que fuera apartado de los medios de comunicación.