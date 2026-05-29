Rindieron tributo a Astolfo Romero en programa especial de “Gaiterísima” (+Audio)

Fabio Cocho y Chico Moya condujeron este jueves 28 de mayo de 2026 una edición especial del programa “Gaiterísima” dedicada a Astolfo Romero Chacín “El Parroquiano”, uno de los más grandes cantantes, músicos y compositores de la gaita zuliana.

Escuche el programa:

Astolfo Romero nació el 8 de febrero de 1950 en la barriada de Santa Lucía, en Maracaibo, y falleció allí el 20 de mayo de 2000. Su carisma, potente voz y pluma satírica lo convirtieron en un ícono de la identidad cultural del estado Zulia.

Destacó por dominar desde niño los instrumentos típicos del género como el cuatro, el furro, la tambora y la charrasca. Formó parte y lideró algunas de las agrupaciones gaiteras más importantes de la historia, como Santanita, la Universidad de la Gaita, Gaiteros de Pillopo y Cardenales del Éxito.

Su legado musical incluye piezas fundamentales del repertorio tradicional navideño y festivo venezolano, como El Mercado de los Buchones, La Florecita, El Barbero o La Taguara de Bartolo.