Venezuela y Vietnam afianzan lazos culturales en la Mondiacult 2025

En el marco de la Conferencia Mundial de la Unesco sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible (Mondiacult) 2025, celebrada en Barcelona, España, el ministro del Poder Popular para la Cultura de Venezuela, Ernesto Villegas, y su homólogo de Vietnam, Nguyen Van Hung, sostuvieron este lunes una reunión bilateral para impulsar la cooperación cultural y reafirmar sus lazos de solidaridad.



Texto: Prensa MPPC (Claudia Hernández) / Foto: Roiner Ross

El encuentro se centró en el intercambio editorial, la producción audiovisual y el mutuo apoyo frente a los desafíos geopolíticos. El ministro Villegas expresó su gratitud por este espacio de diálogo y su admiración por la nación asiática. En ese sentido, manifestó sentirse honrado por la participación de Venezuela en el Día Internacional de la Cultura y las Artes en Hanói, que se realizará los primeros días de octubre. Además, felicitó a Vietnam por haber ganado el concurso musical Intervisión y obsequió a su homólogo una obra del reconocido artista plástico venezolano Juvenal Ravelo.

El titular de Cultura venezolano propuso fortalecer la cooperación de ambos países en el campo editorial mediante la publicación de libros vietnamitas en Venezuela y de autores venezolanos en Vietnam, fomentando el intercambio literario. Asimismo, planteó la idea de llevar a la pantalla grande la vida de Nguyen Van Troi, el joven revolucionario vietnamita ejecutado en 1964 por el régimen de Saigón y convertido en un símbolo global de resistencia. “Tenemos un deber que es hacer una película sobre Van Troi para que las nuevas generaciones conozcan su historia”, comentó.

En el encuentro se apreció la conexión histórica entre ambos países, en el contexto del asedio internacional que enfrenta Venezuela. “Venezuela está siendo acosada militar, política y económicamente por los Estados Unidos. La lucha del pueblo vietnamita nos inspira en nuestra propia lucha”, afirmó Villegas.

Por su parte, el ministro de Cultura de Vietnam, Nguyen Van Hung, señaló que este acercamiento “va a fortalecer la unión de nuestros pueblos”. Hung enfatizó que ambos países han tenido “históricamente los mismos enemigos” y reafirmó el respaldo a Venezuela, indicando que Vietnam apoya su legítima defensa y que su país pertenece al Grupo de Amigos de la Carta de las Naciones Unidas.

En materia de cooperación, el ministro vietnamita confirmó el interés mutuo en el sector editorial. “Estamos considerando la publicación de libros de ambos países. Enviaremos libros en español”, aseguró.

Hung también extendió una invitación a Venezuela a participar en futuros eventos de cultura o turismo en Vietnam. Además, subrayó la relevancia de la paz para el desarrollo. “La paz es necesaria para el desarrollo y nosotros compartimos la misma visión que ustedes sobre este punto”, expresó, reafirmando que “en la historia queda patente el apoyo del pueblo vietnamita al pueblo de Venezuela”.

De esta manera, Venezuela y Vietnam ratifican el compromiso de fortalecer su cooperación cultural como herramienta para la defensa de la soberanía y el desarrollo social de ambas naciones.