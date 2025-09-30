Venezuela y Sudáfrica fortalecen cooperación cultural en Mondiacult 2025

Este lunes, el ministro del Poder Popular para la Cultura de Cultura de Venezuela, Ernesto Villegas, y su homólogo de Deportes, Artes y Cultura de Suráfrica, Gayton Makenzie, sostuvieron una significativa reunión, como parte de la Conferencia Mundial de Políticas Culturales de la Unesco (Mondiacult) 2025) que se celebra en Barcelona, España.

Prensa MPPC (Texto: Claudia Hernández / Fotos: Roiner Ross)

Villegas calificó de “grato” el encuentro en el que ambos funcionarios acordaron “redoblar esfuerzos para elevar el nivel de sus relaciones culturales”, tomando como punto de inflexión la participación del país africano como invitado de honor de la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven) 2024. Como resultado inmediato de la reunión, Venezuela manifestó su disposición a apoyar a Sudáfrica en su primera feria del libro, consolidando la cooperación en materia editorial.

A solicitud del ministro Makenzie, Villegas ofreció detalles sobre el asedio militar que mantiene Estados Unidos contra Venezuela. Denunció la amenaza norteamericana en el Mar Caribe, mencionando que existen ocho buques y un submarino nuclear “apuntando hacia Venezuela”. Reiteró que esta agresión parte de una narrativa falsa sobre la lucha contra el narcotráfico. “Según cifras de la Organización de Naciones Unidas, el 87% de las drogas que pasan desde Suramérica a Estados Unidos lo hacen por el océano Pacífico y no por el Mar Caribe”, expresó. Además, afirmó que Venezuela no es una país productor de droga. “Lo que sí tenemos es mucho petróleo”, sentenció.

Villegas confió en que “se imponga la racionalidad” en Washington. “Es mejor dejarnos tranquilos…No nos dejamos atemorizar”, dijo, resaltando la valentía del pueblo venezolano. En este contexto, mencionó la importancia de la solidaridad internacional, citando la reunión sostenida también con el ministro de Cultura de Vietnam.

En ese sentido, el ministro surafricano Makenzie enfatizó el apoyo de los BRICS para la superación pacífica de esta coyuntura, destacando el papel de la cultura como herramienta de paz. El funcionario enfatizó que ambos países deben estar “más unidos” para enfrentar las dificultades y confirmó que Suráfrica ha intentado poner a Venezuela en su hoja de ruta, asegurando el país tiene “mucho que ofrecer al mundo”.

La máxima autoridad de la Cultura venezolana respaldó esta idea con un llamado a la paz a través de la cultura. “Contamos con la solidaridad de nuestros amigos. Con la cultura podemos hacer mucho por la paz. Que no suenen los fusiles sino la guitarra, la trompeta, la poesía, el teatro”. Destacó que, mientras Venezuela enfrenta este desafío, los festivales, ferias y actividades culturales continúan. “Es un país que quiere seguir adelante para hacer realidad los sueños de Bolívar y de Chávez siendo victoriosos”, afirmó.