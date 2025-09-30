Gran Misión Viva Venezuela estrena “Preparen la mesa” para celebrar inicio de la navidad (+Video)

Este lunes 29 de septiembre, el programa Con Maduro+ que conduce el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue el escenario para dar inicio a la Navidad 2025, con el estreno del mensaje navideño “Preparen la mesa”, una propuesta de la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida que reivindica la fuerza espiritual y cultural de las tradiciones navideñas para celebrar la llegada de la época decembrina.

Texto: Prensa MPPC/Ivis Márquez

“Se adelantan las navidades”, expresó el presidente Maduro, durante el programa Con Maduro+ número 92. El jefe de Estado destacó que este adelanto no es solo una celebración cultural, sino también un gesto de profundo contenido social y espiritual que busca llevar alegría a las familias venezolanas.

Preparen la Mesa, Gran Misión Viva Venezuela, tema Navidad 2025

El primer Mandatario Nacional aseguró que este adelanto navideño y su espíritu de celebración representan “la mejor vacuna contra los violentos”. Argumentó al respecto que: “El primero de octubre nos vacunamos contra la violencia, contra los fascistas; nos vacunamos con una gran dosis de amor, de vida y de esperanza”, afirmó; mientras presentó de manera oficial el mensaje navideño “Preparen la mesa”, compuesta por Chuchito Sanoja y cuyo video fue grabado en la histórica Quinta Micomicona, ubicada en la urbanización Los Rosales de Caracas.

El tema reúne las voces de destacados artistas, cultores y portadores como Lilia Vera, Cecilia Todd, Iván Pérez Rossi, Voces Risueñas de Carayaca, Luisana Pérez, Alí Alejandro Primera, Sol Mussett, Jesus Sevillano, Vidal Colmenares, Francisco Pacheco, Paul Gillman, Daisy Gutiérrez y Fabiola José, junto a los niños y niñas de la comunidad de Mapaurí y el Equipo Promotor de la Gran Misión Viva Venezuela. Además, la producción incluye la participación de agrupaciones patrimoniales de gran tradición como Las Voces Risueñas de Carayaca, los Santos Inocentes de Caucagua y La Muchachera de Curiepe, complementados por el talento sinfónico del Sistema Nacional de Orquestas y la Orquesta Filarmónica Nacional.

La pieza musical “Preparen la mesa” retoma la tradición de la parranda navideña como un símbolo de reencuentro. Este mensaje se erige como un poderoso testimonio de cómo la diversidad cultural y social se convierte en la base de la unidad nacional.

De este modo, al adelantar la celebración navideña, el Gobierno Bolivariano reivindica los valores de amor, paz y unión nacional, proyectándolos como respuesta a cualquier retórica de confrontación. Para el pueblo venezolano, la llegada de la Navidad es un momento largamente esperado, que recibe con su característica alegría popular y resistencia, demostrando un optimismo inquebrantable frente a cualquier circunstancia.