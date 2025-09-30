CNAC inicia Taller de Formulación de Proyectos Cinematográficos a casa llena

Con una asistencia masiva que llenó sus espacios y sobrepasó las expectativas de los participantes, el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos (Celarg), inició este lunes el Taller de Formulación de Proyectos Cinematográficos, una importante iniciativa impulsada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

Texto: Prensa MPPC (Franquis Toledo)

La convocatoria, que estuvo abierta a través de plataformas digitales, superó todas las expectativas al registrar 817 inscripciones de participantes dentro y fuera de Venezuela. “Desde ahora, ellos y ellas podrán formarse tanto en modalidad presencial como virtual, con acceso a contenidos que también quedarán disponibles en línea”, señaló el ministro.

Villegas destacó que este taller representa un esfuerzo por democratizar el conocimiento y las herramientas necesarias para la creación audiovisual, con el objetivo de que los proyectos cinematográficos venezolanos cuenten con más oportunidades de obtener financiamiento nacional e internacional.

“El cine que soñamos es afirmativo, hecho en Venezuela, por Venezuela y con amor a Venezuela. Este taller no garantiza automáticamente que los proyectos lleguen a producirse, pero sí abre la puerta para que tengan más posibilidades de concretarse”, señaló el titular de Cultura.

Contenidos y especialistas invitados

La programación se organiza en siete módulos: escritura de guion; culturas, identidad y cine; producción; apreciación cinematográfica; dirección; aspectos legales; y estímulo a la creación.

Para impartirlos, fueron convocados reconocidos especialistas como José Antonio Varela, Rafael Pinto, Antonio Núñez Aldazoro, Moraima Mora, Priscila Guía, María Alejandra Sierra, Jenny Sira, Verónica Egañez y el chileno-venezolano Pablo de la Barra.

Villegas anunció que este taller constituye el punto de partida de un proyecto mayor: la creación de un Instituto de Altos Estudios de Cinematografía, “pensado para brindar formación académica especializada y de excelencia a las nuevas generaciones de cineastas venezolanos”, dijo.

“Lo haremos realidad, como también se harán realidad muchos de los sueños que hoy comienzan a tomar forma en este espacio”, afirmó Villegas.

El ministro concluyó transmitiendo el saludo del presidente Nicolás Maduro, y de todo el pueblo cultor venezolano, en el día en que comienza la jornada de este importante taller cinematográfico.

De esta manera, se continúa reafirmando el compromiso del Gobierno Bolivariano con la democratización del acceso a la formación cultural en el campo cinematográfico.