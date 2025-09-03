Presidente Maduro denuncia complot imperialista de Estados Unidos

El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció un complot imperialista orquestado desde Estados Unidos con el objetivo de intervenir la nación bolivariana. Desde la parroquia El Valle de Caracas, el mandatario afirmó que esta agresión se manifiesta a través del despliegue de ocho barcos de guerra, misiles y un submarino nuclear.

Texto: CiudadCCS

Maduro señaló directamente al secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, como el principal responsable de estos ataques. El presidente enfatizó la acusación de su pertenencia a la “mafia de Miami” y de intentar “llenarle las manos de sangre al presidente Donald Trump”.

Según el jefe de Estado, el complot busca apoderarse de las riquezas naturales del país, especialmente el petróleo, y desmantelar el proyecto del libertador Simón Bolívar. “Ese petróleo no le pertenece a Maduro y menos a los gringos, les pertenece a ustedes, pueblo de Venezuela”, enfatizó.

En un encuentro con la comunidad en Los Aguacaticos, desde donde el primer mandatario nacional cumplió una agenda en el área de salud, Maduro destacó el rol fundamental de la juventud en la consolidación de la Patria.

El presidente subrayó que la nueva generación está aprendiendo y practicando el autogobierno, que considera la base de la democracia venezolana. A través de la participación, el debate y la toma de decisiones colectivas, los jóvenes están forjando una nueva forma de hacer política, aseguró.

El mandatario concluyó afirmando que Venezuela mantendrá su paz, su soberanía y la libertad, a pesar de las amenazas, pues “no han podido, ni podrán jamás” con el proyecto bolivariano.