Realizan encuentro internacional “Soberanía, Imperialismo y Pensamiento Crítico” este jueves y viernes 🗓

En un esfuerzo por abordar la compleja situación de la geopolítica contemporánea mundial, el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos (Celarg), y la Red de Artistas, Intelectuales y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad (REDH), realizarán los días 4 y 5 de septiembre en Caracas, Venezuela, el Encuentro Internacional “Soberanía, Imperialismo y Pensamiento Crítico”.

Texto: Prensa Celarg

El evento que se enmarca en la entrega del XIII Premio Libertador al Pensamiento Crítico, busca fomentar un diálogo constructivo sobre los grandes desafíos que enfrenta la humanidad. Se espera que las discusiones abarquen temas críticos, políticos, epistemológicos y estéticos, con el objetivo de generar reflexiones que proporcionen líneas de acción ante el panorama mundial.

El encuentro se transmitirá de manera virtual a través de los canales de YouTube @canalcultura_ve, @celargcentrodeestudios, @laiguanatv-television y la plataforma Zoom (enlace aquí).

Programación virtual del primer día

El primer día la programación comenzará desde las 9:30 a.m. hasta la 1:00 p.m.

El primer bloque contará con la participación del filósofo cubano Pablo Guadarrama, ganador del XIII Premio Libertador al Pensamiento Crítico. Él encabezará el panel de ponentes, que también incluirá a Judith Valencia, Fernando Rojas (Cuba), Ximena González y Humberto González.

En el segundo bloque continuarán las reflexiones con las participaciones de Luis Britto García, Paula Klachko (Argentina), Luis Berrizbeitia, Eisamar Ochoa y José Gandarilla (México).

Programación virtual del segundo día

Este encuentro continuará el viernes 5 de septiembre. El panel para esta jornada de clausura contará con un grupo de intelectuales y académicos que se sumarán a la reflexión.