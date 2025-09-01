Maduro: Amenaza de Estados Unidos contra Venezuela es “extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal”

“Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años”, destacó el Presidente Nicolás Maduro este lunes en rueda de prensa con medios internacionales. “Ocho barcos militares, con 1.200 misiles y un submarino nuclear apuntan a Venezuela. Es una amenaza extravagante, injustificable, inmoral, absolutamente criminal y sangrienta. Ellos han querido avanzar hacia lo que llaman ‘máxima presión’, en este caso militar. Y nosotros hemos declarado ‘la máxima preparación’ para la defensa de Venezuela, activando siempre la Constitución”, indicó.

Texto: Alba Ciudad (LBR)

El Jefe de Estado destacó que Venezuela “es un país pacifista, pero somos un pueblo de guerreros. Y Venezuela jamás va a ceder ante chantajes y amenazas de ningún signo. Es nuestra trayectoria histórica”.

Indicó que se ha montado un bodrio contra Venezuela. “Habiendo sido derrotadas todas las formas de guerra híbrida contra un país, han optado por el peor error: la ‘máxima presión’ extravagante, inmoral y brutal, sólo comparable con la crisis de octubre de 1962 contra Cuba”.

Maduro en rueda de prensa con medios internacionales, 1 de septiembre de 2025

Maduro responsabilizó a Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano, de haber “‘mayamizado’, en el peor concepto del extremismo político, a la Casa Blanca y al Departamento de Estado, y han impuesto la peor de las versiones de lo que ellos llaman ‘máxima presión’ frente a un país. Nosotros hemos respondido convocando a la unión nacional y preparándonos para preservar la soberanía nacional, la paz y la integridad territorial en todos los días, meses y todo el tiempo que pretenda el Imperio estadounidense aplicar estos métodos ilegales, inmorales, que violan la Carta de las Naciones Unidas”.

Exigió Maduro respeto a Venezuela y repudió la llamada “democracia de las cañoneras”. Ante la pregunta de un periodista sobre los canales de comunicación de Venezuela con el gobierno de Estados Unidos, Maduro señaló que Venezuela tiene a John McNamara y Richard Grenell, pero que estos canales “están maltrechos” por la política de máxima presión y de “democracia de las cañoneras” que aplica el gobierno de Donald Trump “de forma errática y equivocada”.

Señala que Trump debe cuidarse de Marco Rubio, Secretario de Estado, de quien dijo que “quiere llevarlo a un baño de sangre” provocando una guerra terrible que ya no sería sólo contra Venezuela, sino también contra toda Suramérica y el Caribe, porque “esto sería una guerra completa en todo el continente”. Dijo que esa guerra dejaría “manchadas de sangre” las manos de Trump.

El Jefe de Estado venezolano enfatizó que con el diálogo, la palabra y el respeto todo es posible, pero que con la política de máxima presión sólo conseguirá “máxima preparación y máxima rebeldía, porque somos los campeones mundiales de la rebeldía antiimperialista”.

8 millones 200 mil alistados, milicianos y reservistas

Indicó el Presidente que, tras dos fines de semana de operativos de alistamiento, “hay 8.200.000 alistados, milicianos y reservistas” contabilizados. El proceso de alistamiento continuará abierto, pues muchas otras personas desean alistarse. En los próximos días se hará los anuncios.

También anunció un proceso de entrenamiento masivo y se creará una unidad miliciana de combate con las comunas, que englobará una estructura llamada “base popular de defensa integral”.

Acusaciones infundadas

Sobre las acusaciones de narcotráfico contra Venezuela y su gobierno, Maduro enfatizó que 401 aviones del narcotráfico han sido inutilizados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), y todos los organismos del mundo y hasta de Estados Unidos reconocen el éxito de Venezuela en la lucha contra las drogas. “Marco Rubio los ha metido en un callejón sin salida”, señaló.

Dos formas de lucha

Ante la pregunta de una periodista, el Presidente venezolano señaló que “en cualquier circunstancia vamos a garantizar el funcionamiento del país, nos toque o no nos toque”.

Indicó que hay un plan estratégico de defensa del país, “que se ha diseñado, adaptado y renovado desde hace 20 años” y es eminentemente defensivo. “Ese concepto incluye dos formas de lucha: la lucha no armada, que es organizar, producir, preparar, formar, hacer lucha diplomática, política, alistamiento”.

“Pero incluye también un periodo de lucha armada. Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al período de lucha armada en defensa del territorio nacional, la historia y el pueblo de Venezuela, y declararíamos constitucionalmente a la República en armas. Lucha armada y República en Armas, de norte a sur, de este a oeste, ¡para garantizar la paz, la soberanía y el desarrollo del país en cualquier circunstancia que nos toque!”, dijo el Presidente.

“Y vendrían nuevos Boyacá, nuevos Junín, nunvos Ayacucho. Vendría la Historia Grande, otra vez”.

Enfatizó: “Aquí la opción no es entre Patria O muerte. La opción es entre ser independencia o colonia, es entre ser libres o esclavos. ¡Y vamos a ser independientes y libres! ¿Colonia y esclavo? ¡Jamás!” Indicó que, en una agresión contra Venezuela, “se pierden de vista los impactos que tendrá en la sociedad mundial y en toda América”, y aseguró que recibirán respaldo incluso del propio pueblo estadounidense.