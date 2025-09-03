Venezuela muestra su diversidad cultural en el CariFesta 2025 en Barbados

Una delegación venezolana participa activamente en el Festival de las Artes del Caribe (CariFesta 2025), que se desarrolla en Barbados desde el pasado jueves, llevando al público caribeño lo mejor de su identidad cultural.

Texto: Prensa MPPC (Franquis Toledo) / Fotos: Edys Glod

Mary Pemjean, viceministra del Despacho de las Artes, la Imagen y el Espacio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), celebró el impacto positivo de la representación nacional:

“Aquí estamos, vestidas de madama, acompañando a la agrupación Family Ground, al grupo Francisco Pacheco y su pueblo y al equipo de nutrición, todos juntos, una delegación que ha venido a participar en el Carifesta 2025, que se ha estado realizando aquí desde el pasado jueves, donde estuvimos con las presentaciones de los grupos, con el stand de gastronomía de Venezuela, que fue todo un éxito, y con otras actividades que nos estuvieron acompañando nuestro historiador Luis Felipe, y estuvimos en la Embajada de Venezuela, inaugurando una exposición junto a la hermana República de Cuba”, expresó.

Pemjean destacó el rotundo éxito de la representación venezolana al mostrar la unión de los pueblos del Carib y la fortaleza y diversidad en todas sus expresiones. “Seguimos avanzando, seguimos diciendo, todos juntos, ¡Viva Venezuela, mi Patria querida!”.

Por su parte, el músico Francisco Pacheco, integrante del Equipo Promotor de la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida, destacó la relevancia de este espacio cultural:

“Desde aquí de Barbados, la representación de Venezuela que estamos en este festival tan importante, esta fiesta, porque reúne a toda esa presencia musical, tradicional, que representamos esta zona del Caribe. Venezuela aún con todo el asedio y toda la presión que podamos tener aquí estamos dando la cara. Agradecido con todo el conglomerado de venezolanos y venezolanas”, dijo.

De igual manera, Jean-Michel Canónico, integrante de la agrupación Francisco Pacheco y su Pueblo, expresó: “Sumamente agradecidos por la invitación al CariFesta, lleno de tradiciones de diferentes países. Nosotros encantados de estar aquí. Muchas gracias por la invitación”.

Otro de los participantes de la delegación también extendió su reconocimiento:

“Bueno, un agradecimiento especial para el ministro Ernesto Villegas por esta invitación a compartir con nosotros. Gracias a la viceministra que está ahorita de Madama, con nuestra insignia Madama del Callao, aquí en Barbados”.

El CariFesta es un festival multicultural bienal que reúne a artistas, músicos y escritores del Caribe, en un espacio de encuentro donde cada país expone su patrimonio cultural y fortalece la identidad común de la región.

La participación de Venezuela en esta edición se erige como un puente de integración con los pueblos hermanos, mostrando la riqueza y diversidad de sus manifestaciones artísticas, desde la música tradicional hasta la gastronomía, con la fuerza de un legado cultural que trasciende fronteras.