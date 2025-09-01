Cinemateca Nacional extiende homenaje a Luis Alberto Lamata 🗓

La Cinemateca Nacional de Venezuela se complace en anunciar la extensión de su exitoso ciclo de cine en honor al reconocido cineasta, guionista y maestro de la historia venezolana, Luis Alberto Lamata, hasta el domingo 7 de septiembre, con proyecciones en varias salas a nivel nacional.

Texto: Fundación Cinemateca Nacional

Esta muestra rinde un merecido tributo a la invaluable trayectoria de Lamata y su significativo aporte al cine venezolano. Las proyecciones se llevarán a cabo en la sala Cinemateca del Museo de Bellas Artes, en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Celarg) y en Tucupita, San Cristóbal y San Carlos.

Programación detallada

Sala Cinemateca MBA

Miércoles 3 de septiembre, 4:00 p.m.: Azú, alma de Princesa (2013)

Viernes 5 de septiembre, 4:45 p.m.: Salserín, la primera vez (1997)

Sábado 6 de septiembre, 4:00 p.m.: Desnudo con Naranjas (1996)

Domingo 7 de septiembre, 4:00 p.m.: Bolívar, El Hombre de las Dificultades (2013)

Sala Cinemateca Celarg

Jueves 4 de septiembre, 4:00 p.m.: Jericó (1991)

Viernes 5 de septiembre, 4:00 p.m.: Desnudo con Naranjas (1996)

Sábado 6 de septiembre, 4:00 p.m.: Azú, alma de Princesa (2013)

Salas regionales (viernes 5 de septiembre)

Sala San Cristóbal, 2:00 p.m.: Jericó (1991)

Sala San Carlos, 5:00 p.m.: Desnudo con Naranjas (1996)

Sala Tucupita, 5:00 p.m.: Jericó (1991)

Se invita a todo el público a disfrutar de esta gran muestra cinematográfica y sumergirse en la obra de un cineasta fundamental para la cultura venezolana.

Para más información sobre esta y otras actividades, los interesados pueden consultar las redes sociales de la Fundación Cinemateca Nacional, en Instagram: @cinematecanacional_ve.