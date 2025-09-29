Gaiteros realizarán la Bajada y Bendición de los Furros este jueves para dar la bienvenida a la Navidad… ¡Asiste! 🗓

Bus Gaitero del SITSSA

El Instituto de las Artes Escénicas y Musicales (IAEM), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, celebrará el inicio de la Navidad 2025 con la primera Bajada y Bendición de los Furros. Esta tradición, que marca el comienzo de la temporada de la gaita en Venezuela, se llevará a cabo el jueves 2 de octubre a partir de las 11:00 a. m. en la planta baja de la Torre Norte del Centro Simón Bolívar (“Torres de El Silencio”), sede del Ministerio para la Cultura, en el espacio conocido como “El Yabajero”.

Texto: Prensa IAEM

La iniciativa, impulsada a través del programa “Produce con Nosotros”, tiene como objetivo principal fomentar los valores culturales y rescatar la identidad musical venezolana, en especial la gaita, considerada la reina de la tradición.

La Bajada de los Furros celebra la música y sirve como una oportunidad para que el IAEM socialice sus planes de apoyo y muestre la experiencia acumulada en la producción de más de 150 actividades escénicas culturales. La jornada está alineada con las directrices del Gobierno Bolivariano y del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, buscando acercar las propuestas culturales a las comunidades y contribuir al desarrollo de los vértices de las 7T.

La celebración fue articulada por Fabio Cocho, cuatrista, locutor y gaitero, conductor del programa “Gaiterísima” de Alba Ciudad 96.3 FM. La emisora transmitirá el evento en vivo a partir de las 3:00 p. m., para que todo el país pueda disfrutar de la fiesta.

El evento contará con la participación de destacadas agrupaciones gaiteras, tanto institucionales como comerciales, que amenizarán la jornada. Entre ellas se encuentran Sinamaica, Las Elegidas, Castigaitas, Bus Gaitero del SITSSA, La Gran Alianza y Grupo Melaos.

Las Elegidas

Sinamaica La Gaita

El jueves 2 de octubre de 2025
