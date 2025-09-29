Alba Ciudad 96.3 FM celebra su décimo sexto aniversario con un programa especial lleno de ritmo 🗓

Este 28 de septiembre, la emisora Alba Ciudad 96.3 FM, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, cumplió sus 16 años difundiendo y enalteciendo la cultura y tradiciones venezolanas. Por ello, este martes 30 de septiembre, se realizará un programa especial a las 4 de la tarde, donde el equipo compartirá anécdotas, logros y buena música.

Texto: Oriana Chirinos

Bajo la conducción de la periodista Oriana Chirinos, el programa contará con la participación de algunos PNI que hacen vida en la radio, quienes aportan su talento y pasión, además de importantes autoridades, invitados y demás trabajadoras que han pasado por la frecuencia promocionando y defendiendo el arte y la identidad venezolana.

Alba Ciudad 96.3 FM se ha destacado a lo largo de los años por contar con una programación rica en temas culturales, divulgados en sus 23 programas, que abarcan iniciativas institucionales —IARTES, IAEM—, cultura afrodescendiente; diferentes géneros musicales como salsa, joropo, merengue y gaitas; ecoturismo, cine venezolano y más.

Actualmente, su noticiero Cultura al Día, transmitido de lunes a viernes a las 12 del mediodía, destaca por iniciar con la sección de cultura y entrevistar a un sinfín de artistas, cultores y personalidades que trabajan por el arte en Venezuela.

Sintoniza este programa especial a través del audio en vivo en albaciudad.org y sigue nuestras actividades y eventos por la cuenta Instagram: @radioalbaciudad_ve.