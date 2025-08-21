Invitan a disfrutar de la gastronomía indígena en la Galería de Arte Nacional 🗓

Deleitar tu paladar con los exóticos platos de la gastronomía aborigen será posible este jueves 21 y viernes 22 en la exposición “Cocina Originaria: Biodiversidad y Memoria Cultural”, en los espacios de la Galería de Arte Nacional, de 9:00 a 8:00 pm.

Texto: Teresa Quilez

Ambas jornadas gastronómicas que aglutinan los saberes y la expresión de la identidad de nuestras etnias primigenias como los wayuu, warao, yekuana y pemones, entre otras, nos transmiten a través de sus sabores y rituales conocimientos, valores y formas de vida.

Así lo dió a conocer Luz Fernández, de la Red de Estudios de la Diversidad del Sur, quien enfatizó en la relación profunda de este arte culinario “y su entorno natural, a través de sus conocimientos y prácticas se preserva la historia, la cultura y la biodiversidad de cada región del país”.

Añadió que la diversidad de especies vegetales y animales utilizadas en la cocina originaria reflejan la riqueza ecológica de los territorios. Preservar está biodiversidad es clave para la seguridad alimentaria nacional”.

Igualmente, dijo que estos dos días servirán de preámbulo al Día Internacional de la Mujer Indígena, a celebrarse el 5 de septiembre.

Así mismo, indicó que el próximo mes de septiembre se realizará una Semana Gastronómica Aborigen de platos salados y dulces en la Pastelería Azú, en las Mercedes. En dicho espacio también las mujeres indígenas venderán artesanías autóctonas y dictarán diversos talleres, donde facilitarán los materiales.

Del jueves 21 al viernes 22 de agosto de 2025
