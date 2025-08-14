Incautan más de 1.500 kilos de explosivos en galpón del estado Anzoátegui (+Fotos y video)

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, informó la incautación de más de 1.500 kilos de explosivos en un galpón ubicado en El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui. Ante algunas opiniones de que estas son empresas que trabajan para la industria petrolera, recordó que el límite de material explosivo permitido para estas empresas es de 50 kilos y 100 detonadores eléctricos, y que la empresa tiene 8 años sin contratar con Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Texto: Últimas Noticias / Fotos: MPPRIJP y Mazo4f

Indicó que luego del hallazgo realizado en los galpones del estado Monagas y mostrado en los medios el fin de semana pasada, las investigaciones condujeron a este galpón. “Ninguna empresa petrolera puede tener más de 50 kilos de explosivos. Quien tenga más es sospechoso sobre su uso y comercialización y nosotros como Gobierno estamos obligados a garantizar la paz del país”, expresó.

Entre el material incautado se encuentran: 6.769 elementos de carga hueca, 724 cortadores, 220 detonadores eléctricos, 128 explosivos tipo peletts, 33 frho, 12 cajas para taponear y 27 explosivos adicionales, cordón detonante.

Diosdado Cabello sobre 1.500 kgs de explosivos hallados en Anzoátegui, 14 de agosto de 2025

Mostró un detonador de 18 kilos que contiene HMK, un explosivo de rápida difusión. “En un segundo, la onda expansiva de esto alcanza 9,1 kilómetros”. Asimismo, precisó que en caso de explotar todo el material incautado tendría un impacto letal de 911 metros y las esquirlas llegarían a 1.200 metros.

Respecto a la empresa dueña del galpón donde se produjo el hallazgo, refirió que llama la atención que posea esta cantidad de material cuando llevas años sin contratar con el Estado venezolano.

“Entonces uno revisa y empieza a sumar y se da cuenta de que los vínculos no son buenos. Ellos vienen desde aquel personaje nefasto que se llama Juan Guaidó y se quedaron aquí con lo que quedó de eso, que es peor que Juan Guaidó”.

Indicó que en el galpón se llevaron las cámaras y las computadoras; no obstante, los organismos de seguridad las encontraron y se están realizando las experticias correspondientes para determinar por qué se las llevaron y qué información guardan.

«Cuando uno revisa quiénes son los dueños, quién es la consultora jurídica de la empresa, los vínculos que tienen con los sectores extremistas de ‘La Sayona’ (María Corina Machado), entonces todo queda muy claro y eso es parte de esta investigación», dijo tras precisar que han sido detenidas 18 personas.

En ese contexto, a propósito de las últimas incautaciones, dio a conocer que se ha ordenado “una investigación a fondo para revisar la voladura que hubo en Muscar (Complejo Gasífero donde se produjo una explosición en noviembre de 2024) y en el sector de Barbacoa, donde hace algún tiempo hubo una explosión, dañando 600 metros de tuberías”.

“Seguimos trabajando. Hoy estamos allanando otro galpón”, dio a conocer el también ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, quien indicó que próximamente darán los detalles.