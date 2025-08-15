Obra teatral “Estrella Negra” sobre el líder jamaiquino Marcus Garvey se presentó en función especial para la prensa (+Fotos)

Este miércoles 13 de agosto, la sala Román Chalbaud del Teatro Alberto de Paz y Mateos fue el escenario para una función especial de la obra teatral “Estrella Negra”, dirigida a medios de comunicación. Esta pieza es una coproducción entre Burkina Faso y la Compañía Nacional de Teatro (CNT) y estará en cartelera desde hoy jueves 14 al domingo 24 de agosto.

Prensa MPPC (Texto: Dayana Martínez / Fotos: Gustavo Quintana)

La obra, escrita por el dramaturgo Pablo García Gámez y dirigida por el aclamado Hassane Kouyaté, narra la historia de Marcus Garvey, líder jamaiquino y fundador de la Asociación Universal para el Mejoramiento de la Raza Negra (UNIA). La pieza explora su lucha por la unidad y el orgullo de las personas de ascendencia africana en el siglo XX, y su profundo impacto en el movimiento por los derechos civiles.

Carlos Arroyo, director de la Compañía Nacional de Teatro, resaltó la trascendencia de colaborar con Kouyaté en Venezuela para este montaje, puesto que, enriquece la formación teatral local. Su vasta experiencia y su trabajo directo con dos grandes del teatro mundial: el director teatral británico Peter Brook y la reconocida directora y dramaturga francesa Ariane Mnouchkine, sientan las bases de su sistema de dirección “Todas estas experiencias hacen un valioso aporte para el teatro con sello venezolano,” afirmó Arroyo, destacando que para el montaje se llevó a cabo una fase inmersiva con los actores, profundizando en la esencia de la obra.

Eloy Marchán, asistente de dirección, subrayó que “Estrella Negra” es un espectáculo que celebra la afro-latinoamericanidad. “Este término ha sido fundamental durante nuestro proceso de ensayo”, comentó, destacando el trabajo inmersivo que realizaron con Kouyaté desde principios de año para explorar a fondo la historia de los pueblos negros americanos.

​El actor Ender Machado expresó su orgullo por encarnar a Marcus Garvey. “Es un compromiso seguir su legado, promoviendo la igualdad de género y la igualdad racial. Estamos aquí para difundir esta historia, tan significativa y ancestral, que aún resuena en el mundo de la esclavitud y del racismo”, afirmó.

Por su parte, la actriz Livia Méndez recalcó la importancia de visibilizar a personajes históricos que “lucharon por las reivindicaciones sociales de la negritud mundial”.

​El talentoso elenco de la obra está integrado por destacados artistas afrodescendientes venezolanos, incluyendo Yermi Martínez y Ender Machado (del Teatro Negro de Barlovento), así como Livia Méndez, Ariana León, José Luis León, Carlos Gabriel Arroyo y Jesús Plaza de la Compañía Nacional de Teatro, junto a William Cuao y el percusionista Dionis Bahamonde, todos bajo el entrenamiento físico y dirección coreográfica de la maestra Carmen Ortiz y en el mando de la músico dramaturgia, la maestra Julia Carolina Ojeda.

​Las funciones de “Estrella Negra” se llevarán a cabo en el Teatro Alberto de Paz y Mateos de jueves a sábados a las 6:00 p.m. y los domingos a las 4:00 p.m. Las entradas tienen un costo de 650 bolívares y están disponibles en la taquilla del teatro.

​Para conocer más sobre la agenda de la Compañía Nacional de Teatro, puedes seguirlos en sus redes sociales: Instagram: @cnteatro_ve y Compañía Nacional de Teatro de Venezuela en Facebook.