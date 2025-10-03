Puertoteatro presenta el Segundo Festival Teatro de Autores en Puerto La Cruz

 0 Comentarios

El segundo “Festival Teatro de Autores” busca consolidar un espacio para la creación escénica contemporánea y se estará realizando del 2 al 11 de octubre 2025, en las hermosas instalaciones de Puertoteatro, ubicada en la avenida municipal de Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui.

Texto: Nota de prensa

Serán diez días de estrenos, conversatorios, exposiciones y diálogo creativo, los organizadores del festival representado por un excelente equipo artístico entre ellos; el reconocido dramaturgo Pablo Ramírez, la productora y actriz Karina Campero, acompañados de la destacada galerista Gabriela Armas, ofrecieron relevante información en rueda de prensa el 1 de octubre.

Para esta segunda edición “Festival de Teatro de Autores”, habrá cuatro homenajeados: Garmen Monteverde, Gilberto Pinto, Nelly Villegas y Aquiles Nazoa. Varias obras de estos importantes artistas serán llevadas a escena por agrupaciones teatrales invitadas de los estados; Miranda, Carabobo, Bolívar y Anzoátegui.

En la rueda de prensa se comentaron interesantes aspectos de la programación, la cual combina montajes de pequeño formato con obras de sala, propuestas experimentales favoreciendo a nuevos talentos.

Los asistentes podrán apreciar en El Ateneo Cecilio Acosta de Puertoteatro, la muestra fotográfica “El Teatro en un Clik”, que recoge imágenes de las obras “CHAT”, del venezolano Gustavo Ott y “WOYZECK” del alemán George Bucher. En un total de 12 fotografías se muestra el trabajo realizado por el actor y director Luis Galvan, oriundo de El Tigre Estado Anzoátegui.

“El teatro de autor es una ventana que nos permite mirar las historias desde la singularidad del creador, este festival reafirma nuestro compromiso con la creación local, con el diálogo entre artistas y público”, “Queremos que Puerto La Cruz sea un punto de encuentro para la dramaturgia, que estas propuestas encuentren audiencias dispuestas a mirarlas y pensarlas”, declaró el laureado actor-dramaturgo Pablo Ramírez, fundador de Puertoteatro.

El festival cuenta con el apoyo de instituciones y colaboradores: Alcaldía del Municipio Juan Antonio Sotillo de Puerto la Cruz, Instituto de Cultura del Estado Anzoátegui (ICANZ), Fundación Red de Arte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Amigos de Puertoteatro, programa El Oriente Venezolano y su Cultura, entre otros.

El festival ofrecerá funciones en diferentes horarios; 11:00 am y 5:00 pm, las entradas tienen un módico valor de 3 dólares, con promociones especiales a partir de dos personas en adelante o grupos familiares, además se brindará una franja dedicada al área formativa gratuita.

Se espera la asistencia de público en general, estudiantes de artes escénicas, programadores culturales e interesados en establecer redes de colaboración y coproducción.

Acerca de la institución Puertoteatro; es un espacio dedicado a la promoción de las artes, con una programación que incluye temporadas regulares, producciones propias, muestras y diversas actividades formativas. Su misión es fortalecer la escena regional, promover el acceso al teatro como herramienta de pensamiento crítico y transformación social.

Información detallada sobre programación y horarios del “Festival Teatro de Autores” en Instagram: @puertoteatroanz

