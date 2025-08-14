Realizarán Festival de Teatro Infantil “José Gregorio Romero” en Puerto La Cruz

Puerto La Cruz se viste de alegría en el mes de agosto con cuentos, tireres, magos y teatro infantil, gracias al XXVII Festival de Teatro Infantil “José Gregorio Romero”. Este año, el festival cuenta con el apoyo del Instituto de Cultura del Estado Anzoátegui (ICANZ), la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida y la Alcaldía del Municipio Sotillo.

Una nota de prensa señala que “en Puertoteatro ya estamos listos para iniciar la fiesta teatral para toda la familia. Así que prepara tu agenda, para que no te pierdas nuestra vitrina teatral para los más pequeños de casa”.

El festival durará desde el sábado 16 hasta el domingo 24 de agosto, en la sede ubicada en la Av. Municipal de Puerto La Cruz y en comunidades de la zona metropolitana: Valle Verde, Calle el Jagüey, Los Cerezos, REMI, Colinas de Vidoño, Vista Mar, Urb. Chuparin, CPAN Aguas Calientes. San Diego. Calle La Picha y Vista Mar (municipio Guanta), Viñedo (municipio Bolívar), y la comunidad Guayabal en Píritu.

Así mismo, a través del programa “La Comuna Va al Teatro” de la Gran Misión Viva Venezuela mi Patria Querida, les estarán visitando niños de las distintas comunas de la Zona Metropolitana.