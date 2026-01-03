Diosdado Cabello: Venezuela, a pesar de los ataques terroristas de EE.UU., se mantiene en completa calma

Venezuela, a pesar de los ataques terroristas de Estados Unidos, se mantiene en completa calma, informó el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, en declaraciones difundidas por Venezolana de Televisión (VTV) este sábado a las 6:35 de la mañana, luego del ataque militar realizado por Estados Unidos contra Caracas y otras ciudades del país.

Texto: Con El Mazo Dando (Sitio web)

“Lo que ellos intentaron con las bombas y misiles que lanzaron lo lograron parcialmente. Digo parcialmente porque ellos esperaban que el Pueblo saliera desbocado, cobardemente. Aquí los cobardes quedaron en el pasado”, afirmó Cabello.

Diosdado Cabello llama a confiar en la dirigencia y no facilitarle las cosas al invasor

Asimismo, el también ministro de Interior, Justicia y Paz pidió al pueblo mantenerse en calma y confiar en la dirigencia política del país para lograr superar esta agresión contra la Patria.

“Que nadie caiga en el desespero, que nadie caiga a facilitarle las cosas al enemigo invasor, al enemigo terrorista que nos atacó cobardemente. Que nadie le facilite las cosas. No es la primera lucha, no es la primera batalla que han emprendido algunos contra este Pueblo, creyendo que nos van a derrotar”, enfatizó.