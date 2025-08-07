Designado Ernesto Villegas al frente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía

 • 0 Comentarios

El presidente Nicolás Maduro Moros designó a Ernesto Villegas Poljak como nuevo presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC).

Texto: Prensa MPPC

La designación, mediante decreto presidencial, fue publicada en la Gaceta Oficial Nº43.18 del viernes 01 de agosto de 2025.  Villegas ejecerá la presidencia del CNAC en simultáneo al cargo de Ministro del Poder Popular para la Cultura.

El periodista asume su nueva responsabilidad de manos del cineasta Carlos Azpúrua, quien la ejercía desde 2021.

Villegas se hizo presente este jueves en la sede del CNAC, en Los Ruices, donde se reunió con Azpúrua y compartió con el personal de la institución. Allí reconoció el papel cumplido por Azpúrua en estos años, así como el del equipo del CNAC, al que pidió mantener en marcha todos los procesos en curso en favor del cine venezolano, especialmente los proyectos del programa “Aprender haciendo”.

En su cuenta de Instagram, Villegas publicó una foto suya con el cineasta y una breve leyenda: “Hoy con Carlos Azpúrua, crack del cine venezolano”.

Ministro Villegas en entrevista con Alfredo Clemente: “Mientras más estigmaticen a Venezuela, más reivindicaremos nuestra venezolanidad” (+Audio)

agosto 11, 2025

El Museo de Bellas Artes se unió a la celebración de los 20 años de Telesur

julio 28, 2025

Ministro Ernesto Villegas invitó a participar en elecciones y consulta popular de este domingo

julio 27, 2025

Documental “Chiribiquete: un viaje a la memoria ancestral de América” llega a la Cinemateca del Museo de Bellas Artes

julio 25, 2025

Avanza remodelación de sede de la Unearte en Sartenejas

julio 25, 2025

(AUDIO) Acto con la juventud del municipio Zamora, estado Aragua, con los proyectos para la Consulta del 27 de julio

julio 18, 2025

Presidente Maduro confirió a Asdrúbal Meléndez orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela post mortem

julio 18, 2025

Entrevistas el último día de la Filven 2025 en los espacios de Alba Ciudad y el Canal Cultura Venezuela

julio 14, 2025

Ministro Villegas: “Para el comunicador el valor fundamental es la veracidad”

junio 27, 2025
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios
Inline Feedbacks
Ver todos los comentarios