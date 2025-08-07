Designado Ernesto Villegas al frente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía

El presidente Nicolás Maduro Moros designó a Ernesto Villegas Poljak como nuevo presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC).

Texto: Prensa MPPC

La designación, mediante decreto presidencial, fue publicada en la Gaceta Oficial Nº43.18 del viernes 01 de agosto de 2025. Villegas ejecerá la presidencia del CNAC en simultáneo al cargo de Ministro del Poder Popular para la Cultura.

El periodista asume su nueva responsabilidad de manos del cineasta Carlos Azpúrua, quien la ejercía desde 2021.

Villegas se hizo presente este jueves en la sede del CNAC, en Los Ruices, donde se reunió con Azpúrua y compartió con el personal de la institución. Allí reconoció el papel cumplido por Azpúrua en estos años, así como el del equipo del CNAC, al que pidió mantener en marcha todos los procesos en curso en favor del cine venezolano, especialmente los proyectos del programa “Aprender haciendo”.

En su cuenta de Instagram, Villegas publicó una foto suya con el cineasta y una breve leyenda: “Hoy con Carlos Azpúrua, crack del cine venezolano”.