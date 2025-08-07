Realizarán concierto en homenaje a Ismael Querales y Milagros Figuera este domingo en La Casona Aquiles Nazoa 🗓

El próximo domingo 10 de agosto, a las 4:00 p.m, la Casona Cultural Aquiles Nazoa se vestirá de música y tradición con más de 30 talentosos músicos que se darán cita para rendir un homenaje a dos grandes referentes de la bandola venezolana: Ismael Querales y Milagros Figuera, como forma de darles ánimos a ellos y sus familias, pues ambos tienen complicaciones de salud.

Texto: Prensa MPPC

El evento, titulado “Un Bandolazo por Ismael y Milagros”, promete una tarde inolvidable dedicada a la música tradicional. En él se unirán destacados músicos como Juancito Silva, Cheo Hurtado, Gerson García, Héctor Hernández, José Goyo Enis, Gregorio Mota, Víctor Papiro Armas, Pedro Marín, Alfredo Gutiérrez, Andrés Cartaya, Roberto Pérez Oraa, Iván Lecointere, Pedro Castro y el colectivo “Tour del Joropo”.

La parte vocal estará a cargo de un selecto elenco, entre los que se encuentran Iván Pérez Rossi, Francisco Pacheco, María Carrizales y Belkis Figuera, quienes darán vida a letras que resuenan en el corazón del pueblo venezolano.

Asimismo, contará con el acompañamiento de los músicos David Zancudo Peña, Henry Ramírez, Daniel Gil, Javier Marín, Eddy Díaz, Leonardo Fernández, Carlos Pérez, Luis Cuevas, Héctor Medina, Julián Laya, Nelson González, Alexander Lugo y Xavier Perri.

Este concierto es una oportunidad única para celebrar el legado musical de Ismael Querales y Milagros Figuera, cuya trayectoria ha enriquecido el patrimonio sonoro de la nación.

La entrada a este evento es gratuita y abierta al público en general. Se invita a todos los amantes de la música tradicional venezolana a participar en esta gran fiesta.

Querales es un destacado músico instrumentista, compositor e investigador de la cultura venezolana, maestro de bandolas venezolanas (llanera, central y oriental) y uno de los fundadores de Un Sólo Pueblo. Actualmente es director de la agrupación Venezuela Un Sólo Pueblo. Es Premio Nacional de Cultura Popular.

Sobre la bandola, el maestro Querales dijo: “Este instrumento se caracteriza por ser melódico, como el arpa; lleva la melodía junto al cantante. En Venezuela tenemos cinco tipos de bandolas que cumplen un papel fundamental”.

Milagros Figuera es una destacada intérprete de la bandola y otros instrumentos musicales venezolanos. Lleva más de 40 años dedicados a estos instrumentos y más de 30 años dedicados a la docencia; recientemente se le reconoció por llevar más de 15 años como docente en la Escuela de Música Lino Gallardo, adscrita al Ministerio para la Cultura.

Figuera es conductora del programa “La fiesta es con las bandolas”, que se transmite en Alba Ciudad los jueves a las 2 de la tarde, en cuya conducción le acompañó el destacado maestro de las bandolas Ignacio Hernández, quien falleció el 2 de febrero de 2022.

Su hermana, la también experta musical Belkis Figuera, señaló que Milagros Figuera es “directora de agrupaciones musicales, forma parte del Grupo Estribillo de Mónico Márquez, y de Destellos de Navidad”. También forma parte de la agrupación “Una cuerda de mujeres”. Se dedicó “al estudio del cuatro, y especialmente de la bandola. Ha realizado trabajos de investigación que le han permitido multiplicar el saber, enseñándolo a muchos ejecutantes de este instrumento. Perteneció al programa de la Juventud Prolongada en Chacao, donde guió y formó a personas de la tercera edad, permitiéndoles cumplir sueños”.