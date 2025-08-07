Ministro Cabello: Detenidas 13 personas al frustrarse ataque terrorista en Plaza Venezuela (+Fotos)

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, develó que gracias a las labores de inteligencia de los organismos de seguridad se logró frustrar un ataque terrorista que se efectuaría en el monumento de la Victoria de la Gran Guerra Patria contra el Nazifascismo, en Plaza Venezuela, el pasado domingo.

Texto: Últimas Noticias / Fotos: Con El Mazo Dando

Por este caso han sido capturadas 13 personas, todas vinculadas a las células de violencia denominadas por la extrema derecha como “unidades clandestinas”.

Explicó que gracias a las declaraciones de voceros de la ultraderecha se activaron mecanismos de seguimiento y prevención, logrando impedir la concreción de este plan terrorista para el que utilizaron al ciudadano José Daniel Ortega (detenido), quien fue el encargado de colocar el artefacto que detonaría en la referida plaza.

Diosdado Cabello, frustran acto terrorista en Plaza Venezuela, 7 de agosto de 2025

El ministro Cabello precisó que durante el operativo fue incautado un bolso con artefactos explosivos, teléfonos analógicos, tres kilos de TNT (explosivo), entre otros materiales estratégicos. Al respecto, cuestionó, «cuánta gente pudo haber muerto», en caso de que ese artefacto hubiese explotado.

“Ahí está una plaza que tiene una toma de gas para la lámpara que está allí. Al eso explotar ahí, se combinaba con el gas (…) está también la estación del metro, una estación de servicio, los carros que pasaban, todo eso lo iba a impactar. ¡Imagínense ustedes que eso hubiese explotado!”, dijo.

Recordó que desde hace siete meses se ha venido denunciando una alianza criminal entre narcotraficantes, conspiradores y bandas delictivas que hacían vida en Venezuela, que hoy insisten en ejecutar este tipo de acciones para perturbar la paz del país.

Reiteró que este acto terrorista forma parte de un plan orquestado por la extrema derecha, “siempre bajo la dirección de Estados Unidos”, con el objetivo de atacar a personalidades del Gobierno nacional, instalaciones militares, estaciones de servicio y espacios públicos.

Manifestó que los sectores de la ultraderecha aliados al narcotráfico y bandas criminales solo intentar provocar violencia en el país, porque creen que como consecuencia de ello “van a generar un cambio de régimen en nuestro país, para lograr la salida del presidente Nicolás Maduro; y con la salida del presidente Maduro, lo que ellos llaman el fin de la Revolución”.

En tal sentido, cuestionó que a la comunidad internacional “no le gusta escuchar lo que ocurre aquí en Venezuela ni los esfuerzos que se hacen por un pueblo que quiere vivir en paz, y contra aquellos que sin ningún tipo de escrúpulos quieren subvertir el orden y acabar con la tranquilidad de los venezolanos y venezolanas”.

¿Cómo operaron?

El también ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz explicó que el ciudadano José Daniel García Ortega acudió a las 11:32 am del día domingo 03 de agosto a Plaza Venezuela, portando un bolso donde llevaba el explosivo y un dispositivo telefónico analógico, lo deja en el lugar donde se perpetraría el hecho y se marcha una vez que se despoja de él.

De acuerdo a la investigación, este sujeto conoció hace seis meses a una ciudadana apodada «La Nena», quien le presenta a alias «El Flaco», quien fue el responsable de contratarlo por una suma de 20.000 dólares, y así cometer el hecho.

Días previos recibió la llamada para que retirara el material en la estación del metro El Valle; al mismo tiempo, le realizaron un pago móvil para la compra de los materiales implementados.

En el recorrido, hacia el lugar donde se ejecutaría el acto terrorista, García en compañía de otra persona bajaron en la estación Bellas Artes, tomaron un autobús que los llevaría a Plaza Venezuela; al bajarse, esta segunda persona le manifiesta que lo esperaría en el puente, mientras él dejaba el bolso en el lugar que le indicó (detrás de las columnas del monumento), luego tomó una camioneta y se bajó frente a la estación de Zona Rental y agarró rumbo hacia La Hoyada, allí se encontró con alias «la negra» y «el flaco», los tres tomaron un autobús con dirección hacia Los Valles del Tuy.

Al llegar a su casa procedió a contarle a su madre y le indicó que se iría del país tras cometer este acto.

En su intento por huir del país, adquirió boletos para dirigirse hacia Colombia, siendo aprendido por las autoridades venezolanas, que venían siguiendo la pista de este ciudadano.

En alerta permanente

Tras la detención de este sujeto, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, manifestó que los cuerpos de seguridad del Estado se mantienen trabajando por el resguardo y la paz del país.

Al mismo tiempo que destacó el papel fundamental del pueblo en la desarticulación de bandas delictivas. Haciendo referencia a la colaboración de un ciudadano que grabó el escenario y lo comunicó a las autoridades, aportando información de interés en este caso.‎

Finalmente, agregó que estos hechos violentos siempre están dirigidos desde Estados Unidos (EEUU) para atentar contra Venezuela.