Red de Intelectuales se solidariza con el Presidente Maduro ante amenazas de la fiscal de Estados Unidos

La Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad (REDH) rechaza la reciente escalada de acciones del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, en particular las acusaciones “infundadas y falaces” de la fiscal general de ese país, Pamela Bondi, “que pretenden relacionarlo, sin prueba alguna, con organizaciones delictivas vinculadas al narcotráfico”, el aumento de una recompensa ofrecida en su contra y las injerencias que buscan desestabilizar el país.

En un comunicado emitido en su página web, la REDH se solidariza con el Presidente Maduro, el gobierno y el pueblo venezolano, y advierte sobre una nueva ofensiva contra la Revolución Bolivariana. Finalmente, el grupo hace un llamado a los organismos internacionales y a los pueblos del mundo para que estén atentos a los intentos de desinformación y para que defiendan la paz en Venezuela y en toda la región.

A continuación, el comunicado completo.

Llamamiento en defensa de la República Bolivariana de Venezuela y del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros

La Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad (REDH), rechaza de manera contundente la escalada agresiva del Gobierno de los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela, que se expresa en el ilegal y procaz anuncio de ofrecer una recompensa por información que permita atentar contra la integridad del presidente legítimo y constitucional, Nicolás Maduro Moros; y condena acusaciones infundadas y falaces de la fiscal general de ese país, Pamela Bondi, que pretenden relacionarlo, sin prueba alguna, con organizaciones delictivas vinculadas al narcotráfico.

Ante tales amenazas y violaciones de la legalidad, expresamos nuestra solidaridad con el presidente Nicolás Maduro, con el pueblo y el Gobierno de Venezuela, así como con la militancia y dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela, con el poder comunal y social, con todo el tejido sociopolítico de ese país que está empeñado en la construcción de la paz como eje de las relaciones internacionales y como forma de convivencia interna y externa.

Repudiamos enérgicamente todas las formas de injerencia, coacción y de incitación a la violencia que el Gobierno de los Estados Unidos impone y promueve; y alertamos sobre una nueva ofensiva injerencista contra la Revolución Bolivariana de Venezuela. En días recientes, se neutralizaron varios atentados terroristas, como el que se pretendía perpetrar en Plaza Venezuela, en Caracas, y se descubrieron arsenales de armas y explosivos con fines desestabilizadores.

Exigimos respetar la normativa internacional que garantiza la soberanía y la autodeterminación de los pueblos como elementos centrales de la convivencia entre los países.

Llamamos a todos los pueblos del mundo, a los movimientos defensores de la paz y de los derechos humanos a mantenerse vigilantes ante los operativos de inteligencia, de guerra cognitiva y similares, que son desplegados para generar desinformación e influir negativamente en la opinión pública sobre Venezuela.

Convocamos a los organismos regionales e instancias defensoras de la paz a precautelar la vida del presidente Nicolás Maduro, como la mejor manera de defender con decisión la paz en Venezuela y en la región, como se expresa en la Proclama de la América Latina y el Caribe como zona de Paz, de la CELAC.

La lucha antimperialista por Venezuela, es parte fundamental de la batalla por los pueblos de nuestra América.

Nuestra América, 11 de agosto de 2025

Secretaría Ejecutiva REDH

Aaron Kelly, Irlanda

Abel Prieto, Cuba

Anarelle Velez, Honduras

Arantxa Tirado, España

Ariana López, Cuba

Arnold August, Canadá

Atilio Boron, Argentina

Bill Hackewell, EE.UU.

Camille Chalmers, Haití

Carlos Alberto (Beto) Almeida, Brasil

Carmen Bohórquez, Venezuela

Costas Isychos, Grecia

Dario Salinas, México

Enrique Amestoi, Uruguay

Farruco Sesto, Venezuela

Fernando Buen Abad, México/Argentina

Fernando León Jacomino, Cuba

Fernando Luis Rojas, Cuba

Fernando Rendón, Colombia

Fernando Rojas, Cuba

Florencia Lagos Neumann, Chile

Gabriela Cultelli, Uruguay

Gilberto Ríos, Honduras

Graciela Ramírez, Argentina/ Cuba

Héctor Díaz Polanco, México

Hernando Calvo Ospina, Francia

Hildebrando Pérez Grande, Perú

Hugo Moldiz, Bolivia

Irene León, Ecuador

Javier Couso, España

Karla Díaz, Venezuela

Katrien Demuynck, Bélgica

Lillian Álvarez, Cuba

Luciano Vasapollo, Italia

Luis Britto García, Venezuela

Luis Hernández Navarro, México

Marilia Guimaraes, Brasil

Nayar López, México

Omar González, Cuba

Orlado Pérez, Ecuador

Pablo Sepúlveda Allende, Chile

Patricia Ariza, Colombia

Paula Klachko, Argentina

Pedro Calzadilla, Venezuela

Rita Martufi, Italia

Sacha Llorenti, Bolivia

Sergio Arria, Venezuela

Stella Calloni, Argentina

Techi Cusmanichis, Paraguay

Tim Anderson, Australia

Vicente Otta, Perú

