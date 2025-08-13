Presidente saluda informe ONU que demuestra a Venezuela como país libre de cultivos de drogas

El presidente de la República, Nicolás Maduro, saludó este martes el informe presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) que refleja datos de que la nación venezolana ha logrado consolidarse, en los últimos 15 años, como territorio libre de cultivos de hoja de coca, de marihuana y procesamiento de cocaína.

Texto: Agencias

El Jefe de Estado subrayó el papel protagónico de Venezuela en el combate al narcotráfico y desenmascaró las operaciones de grupos criminales con nexos en Colombia, Ecuador y Perú.

“Venezuela es la campeona mundial en la lucha contra el narcotráfico y contra todas las mafias vinculadas de Colombia, Ecuador y Perú”, acotó el mandatario.

Relató que la oposición, habiendo sido descubierta, lanza sus acusaciones absurdas contra líderes políticos de la Revolución Bolivariana.

Maduro muestra informe de la ONU que confirma que Venezuela está libre de cultivos de drogas

Maduro recordó que desde que el Comandante eterno Hugo Chávez expulsó a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, siglas en inglés) del país, se ha consolidado la limpieza del territorio nacional, pues los diferentes cuerpos de seguridad se mantienen alertas y en operativos antidrogas permanentemente. Por otra parte, afirmó que a la señora María Corina Machado, “la financia el narcotráfico y la mafia albanesa”.

Maduro también mencionó que el ministro Diosdado Cabello estuvo en la Asamblea Nacional dando el informe de la investigación que permitió “neutralizar el atentado terrorista” que María Corina Machado ordenó y financió para volar la Plaza de la Victoria contra el Fascismo en Plaza Venezuela y en otras instalaciones del país.

Diosdado Cabello presenta en la Asamblea Nacional informe sobre planes terroristas desmantelados

El mandatario destacó que todo el trabajo para llevar a cabo la erradicación de cultivos de drogas, ha sido gracias a la Superintendencia Nacional Antidrogas y todas las fuerzas militares y policiales de Venezuela, logrando consolidar en los últimos 15 años una política firme contra el narcotráfico.

Droga de Colombia se moviliza por el Pacífico

El mandatario nacional también hizo referencia a que el 87 por ciento de la droga que se produce en Colombia se moviliza a través de las rutas del Pacífico con destino a Estados Unidos y Europa, lo que influye además en las operaciones ilícitas contra la Revolución Bolivariana, que involucra a su vez a Ecuador.

Al respecto, aseguró que «algo está claro, es que el narcotráfico colombiano y la mafia albanesa que tomó el poder político en Ecuador son quienes financian las campañas contra la Revolución Bolivariana».

Finalmente, instó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a consolidar el trabajo en conjunto en los ámbitos policial, diplomático y político contra el delito y la criminalidad en las zonas fronterizas colombo-venezolanas. «Nos toca hermanarnos en la lucha contra el delito, pero arde el narcotráfico colombiano; sale el uribismo ardido. Guaidó les prometió que les iba a entregar a Venezuela en bandeja de plata (…) a La Sayona la financia el narcotráfico y Uribe Vélez”.

Recordó que el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, financió a la banda criminal Tren de Aragua, la cual fue “totalmente derrotada en Venezuela, donde la verdad prevaleció”.